Spáčil: levonohá kometa, co vylétla přeboru do ligy. Kdo chce „Columba“?

Úzkoprofilové zboží českého fotbalového trhu? Kvalitní levonozí stopeři, ideálně produktivní i směrem dopředu. Královéhradecký Karel Spáčil splňuje všechny požadavky. „I proto je na něj fronta z větších klubů, z Plzně na něj už přišla nabídka ve velmi slušné výši. A vědí o něm i na Letné,“ říká v novém díle pořadu iSkaut redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl. „On je pro mě ligová kometa: z krajského přeboru za rok a půl do ligy? Majstrštyk Hradce,“ pokyvuje jeho kolega Michal Kvasnica.

Jaké jsou silné stránky stále teprve 21letého fotbalisty? Kde má naopak slabiny? A jak lze skloubit prvoligový zápřah a studium kriminalistiky a kriminologie? „Bude to příští Columbo,“ usmívá se Fejgl. „Každopádně je skvělé, když není špičkový sportovec zaměřený jednostranně,“ zazní v novém díle iSkauta.

„Hraje nahoru a hraje rychle. A umí to, co jen málo stoperů v Česku: skvěle používá křížné pasy a otáčí tak těžiště hry, jsou to cílené balony se zvednutou hlavou, nejsou tam nákopy na náhodu,“ popisuje ofenzivní přínos nadějného stopera Kvasnica.

