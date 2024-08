Chorý ve hře Slavie: posouvání do šířky, více centrů. Zbývá jedna otázka

Otazníky kolem role Tomáše Chorého ve Slavii se pomalu rozplývají. V Edenu se v ofenzivní fázi piluje o dost jednodušší fotbal, než na jaký byli fanoušci v minulosti zvyklí a vysoký útočník je toho důležitou součástí. Ne že by ale sám nezměnil svou hru. Více napadá a angažuje se ve hře bez balonu. „Tým si na něj zvyká, částečně se mu přizpůsobujeme,“ řekl například Jindřich Trpišovský. V čem Chorý posouvá Slavii a v čem ona jeho?

Dva góly, dvě hlavičky. Na tom není na první pohled nic speciálního. Ale v kontextu slávistické hry jde o obří věc. Ačkoliv byli Pražané v minulé sezoně o parník nejčastěji centrujícím týmem v Česku (o 100 centrů více než druhá Plzeň), do gólů hlavou se to dlouho neprojevovalo. Toto trápení na jaře vylepšil třemi góly Mojmír Chytil. Tomáš Chorý ho za dva zápasy dohnal.

To není jediná zbraň, kterou explzeňský forvard Slavii otevírá, ačkoliv ta další je s hlavičkami úzce spjatá. Standardní situace „sešívané“ trápily celé jaro. Z rohů dala Slavia po zimní pauze pouze jeden (!) gól a to navíc hned v prvním jarním kole proti Jablonci. Dva zápasy s Chorým v základní sestavě – dva góly z rohu. I on měl totiž svou přítomností podíl na tom, že se k Liberci balon vykulil k El Hadji Malicku Dioufovi, který jej poslal pod břevno.

I v této sezoně je Slavia jasně nejčastěji centrujícím týmem české ligy, počet vysokých balonů do vápna navíc