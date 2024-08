Baník odmítl lukrativní nabídku z MLS: Rigo mohl trumfnout Letáčka!

Mohla to být pro Baník, co se týče financí, ještě větší ekonomická raketa než nedávný transfer Jiřího Letáčka do Getafe. Na Bazaly podle informací iSport.cz dorazila v minulých dnech nabídka z americké MLS na Tomáše Riga. Žádné oťukávání, ale oficiální dokument. A opravdu velmi lukrativní. Nicméně vedení ostravského klubu se rozhodlo slovenského reprezentanta neprodat. Přestupové okno v USA končí již ve středu 14. srpna, tedy den před odvetou s Kodaní.