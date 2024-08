Teplický lazaret: pět hráčů na lavičce. Frťala neúspěšně lákal Beneše

Nebýt minely Huga Jana Bačkovského v 93. minutě, kterou nabídl Abdallahu Gninghovi vítězný gól, byly by Teplice u dna tabulky s jedním bodem ze čtyř zápasů. To by byl pro ambiciózní celek průšvih. Severočeši nakonec slaví sladkou výhru, ale přesto má nádech hořkosti. Zranění se totiž pořádně kupí a na stole je otázka posílení kádru. „Byli jsme v kontaktu s Vítem Benešem,“ řekl Frťala. Stejně jako u dalších stoperů ale nepochodil.

Na lavičce Sklářů se v sobotním utkání objevili pouze čtyři hráči do pole. Už tak nafouklou marodku rozšířili během 24 hodin tři fotbalisté – Josef Švanda se poranil na předzápasovém tréninku, Lukáš Mareček při rozcvičce a Marek Beránek musel zápas odpískat po 25 minutách, zřejmě kvůli otřesu mozku.

Není tak divu, že pokaždé, kdy nějaký hráč ve žlutém skončil po souboji na zemi, fanoušci trnuli. Další zdravotní problémy si zkrátka tým nemůže dovolit. Jen pro pořádek, v současnosti mu kromě výše zmíněných chybí Jan Knapík (na celý podzim), Filip Havelka, Jásir Núr, Ladislav Takács, Jakub Hora či Kevin Zsigmond.

Pokud byste ale čekali, že se z prekérní situace bude trenér hroutit, neznáte Zdenka Frťalu. „To k fotbalu patří,“ pravil stoicky. „Kádr je natolik široký, že si s tím poradíme. Zsigmond s Havelkou dnes už hráli za béčko, Cykalo se vrátí po trestu. Na Slavii bychom měli být připraveni v dostatečném počtu.“

Starosti v sestavě, nelichotivé výsledky

Zranění i výsledková krize ale Frťalovi práci lehce ztěžují. Teplice musely herně udělat krok dozadu a opět zjednodušit hru, což nakonec přineslo tři body. „Potřebovali jsme vyhrát a uzpůsobili jsme tomu hru,“ uznal brankář Luděk Němeček, který překvapivě nastoupil v základní sestavě.

Vyžene současná situace „Skláře“ zpět na přestupový trh? Především v oblasti stoperů jim totiž hráči schází. „Můžu říct, že jsme byli v kontaktu s Vítem Benešem z Olomouce, ale nedohodli jsme se na podmínkách. Byli jsme s ním ve spojení tento týden. Momentálně nevím, jestli máme někoho dalšího vyhlédnutého. Najít dobrého hráče není jednoduché. Když je dobrý, stojí peníze. Jsme tu v určitém nastavení, které jako trenér od prvního dne respektuji,“ rozpovídal se Frťala.“

„Chtěli jsme Vydru, rozhodl se pro Boleslav. Chtěli jsme Ševínského, rozhodl se pro Liberec. Nemyslím si, že to bylo z ekonomických důvodů, chtěli hrát o evropské poháry,“ dodal.

Pro Teplice je situace o to bolavější především proto, že nejde o přechodnou krizi. Se zraněními se kádr pere už více než rok, i minulý podzim měl Frťala někdy problém naplnit lavičku. „Hledáme problémy v sobě. V tréninkovém procesu, možnosti regenerace, kompenzace, protahování, posilování… Ale ta zranění často těžko ovlivníte. Zamýšlíme se nad tím, ale z tréninkového procesu necukneme. Možná to jde ovlivnit tím, co klukům pořád říkám, že když jdou do souboje připíraní, skončí to zraněním,“ uzavřel s nadsázkou.