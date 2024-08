Trpišovský: Jurečka je dříč, cením si ho. Chytil je na tom fyzicky špatně

V lize jste ještě neinkasovali. Čím to je?

„Jsem za to rád, jelikož hrát s nulou vzadu přináší výsledky. Plynule jsme navázali na letní přípravu, už v Rakousku jsme hráli skvěle dozadu. Druhou věcí je, že za čistými konty není ani ohrožení brány. Za pět zápasů včetně pohárového jsme toho soupeřům dovolili v našem boxu minimum. Zlom nastal už v zimě, kdy do branky přišel Jindra Staněk, a udělali jsme hráče, kteří nám s obrannou fází pomohli. V létě zase Tonda Kinský. Defenziva se zlepšuje, směrem dozadu děláme dobrá rozhodnutí, což je nejdůležitější. Třetí titul jsme získali s dvanácti inkasovanými góly za sezonu. Když přijdou zápasy, kdy náš výkon není optimální, pak nám nula vzadu výrazně pomůže k vítězství. Zároveň si myslím, že se ukazuje zdravost současného týmu.“

V úterý hrajete odvetu se Saint-Gilloise v rámci třetího předkola Ligy mistrů. Jak jste tvořil sestavu na Olomouc?

„Skládali jsme ji během pátečního odpoledne a sobotního dopoledne. Po konzultaci s každým hráčem a s výhledem na úterý. Přiznám se, že náš záměr nevyšel stoprocentně. Věděli jsme, že nás bude čekat náročné utkání, hlavně na ose hřiště. Uvažovali jsme nad šetřením sil, ale Oscar s Ogbuem chtěli hrát a na úvod sezony se držet v tempu. Chtěli jsme je střídat dřív, ale vzhledem k tomu, že byl zápas pořád 1:0, to úplně nešlo. Olomouc jsme prostě museli zvládnout bez ohledu na úterý.“

Poprvé v ročníku dostal prostor nejlepší střelec uplynulých dvou sezon Václav Jurečka, hned vstřelil branku z penalty. Jak nevytíženost kouše?

„Kouše to profesionálně, čili dobře. Dneska zase bude mít nejlepší data, o tom jsem přesvědčený. Venca sice nehrál, ale skvěle trénoval, proto dostal šanci od začátku. Není pro nás čistokrevný útočník. Nejvíce gólů střílí z pozice podhrotového hráče, a tam s ním nejvíc počítáme. Bylo vidět, jak moc chce dostat šanci. Navíc ji využil. Je příkladem i pro ostatní hráče, co tolik nehrajou, aby byli připravení. Venca připravený byl, s jeho výkonem jsem spokojený.“

Proč nehraje?

„Dlouho jsme nad tím seděli, i přímo s ním. Je to víc okolností dohromady. Nějaké věci byly otevřené, někdy na něj nevyšla řada, do detailů nechci zabíhat. Cením si, jak neskutečným způsobem trénoval. Je to dříč. I proto jsme mu dali šanci.“

Mimo hru je také Mojmír Chytil. Na jak dlouho?

„Mojma má dlouhodobější problém, který se táhne od jeho připojení k týmu. Ve čtvrtek byl na rezonanci. Ukázalo se, co ho limituje a co ho občas vystřelí z tréninku. Nyní už máme jasno. Doufám, že bude v pořádku. On musí být top fyzicky připravený, ale jeho fyzický stav je momentálně hodně špatný. Snad se to vyřeší.“

Jaká je situace okolo Conrada Wallema, který má být na odchodu z klubu?

„Nemám přesné informace, ale v uplynulých dnech měl velký zájem nabídku z ciziny přijmout. Vypadalo to, že odejde. Upřímně vůbec nevím, jak to aktuálně mezi agentem hráče a vedením Slavie vypadá.“