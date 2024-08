Janotka o bitvě světů: Slavia koupí hráče za 100 milionů, to je náš rozpočet

Poprvé v ročníku jste prohráli. Proč?

„Slavia vyhrála zaslouženě, vytvořila si větší počet nebezpečných šancí. Nicméně jsme tady zanechali dobrou stopu, nepropadli jsme v rámci kondice ani intenzity utkání. Povětšinou jsme hráli vyrovnanou partii, dokázali být kvalitní na balonu, ale nebyli jsme nebezpeční, chybělo nám lepší řešení ve finální fázi, kde jsme nebyli kvalitní. Proto jsme se nedostali do stoprocentní příležitosti. Někteří naši kluci hráli poprvé před tak bouřlivou atmosférou, nezalekli se toho, odehráli to se ctí, i přestože je výsledek nepříznivý. V závěru jsme měli na hřišti tři útočníky, snažili se s utkáním něco udělat, ale druhý inkasovaný gól vše vyřešil.“

Ani jednou jste nevyslali přímou střelu na branku.

„Není jednoduché se proti tak kvalitnímu týmu prosadit, šlo o souboj dvou světů. Slavia si koupí útočníka za sto milionů, což je rozpočet našeho klubu… Proto je dobré si říct, kdo se s kým srovnává. Papírová převaha je jednoznačná, ale abych vám odpověděl, potřebovali jsme udělat rozdílovou akce jeden na jednoho, aby vzniklo přečíslení. Nebo jsme v některých situacích měli zachovat větší klid. Kolem vápna jsme se chovali zbytečně zbrkle, tam jsme potřebovali rozvahu, abychom zahráli kvalitní centr nebo finální přihrávku.“

Jste nováčkem na ligové trenérské scéně. Jak vás to v lize baví?

„Práce mě naplňuje a jsem nesmírně vděčný, že mohu působit v ligovém kolotoči a pracovat v tomto režimu. Pro mě je důležité, jak fungujeme jako tým. Nevnímám sebe, že jsem u týmu zrovna já. Beru nás jako jednu partu lidí, která se nějakým způsobem snaží táhnout za jeden provaz. Myslím, že se nám to daří, mužstvo se nám podařilo stmelit. Proto naše hra, kterou se prosazujeme a reprezentujeme, nám dává smysl. Má jasnou vizi.“

Hra Sigmy vypadá mnohem atraktivněji než v minulých sezonách. Otiskujte se v něm vaše vidění fotbalu?

„Jsme rádi, kam směřujeme. Kluci se nechali přesvědčit, že je dobré mít fotbal postavený na pracovitosti a náročnosti. Vidí, že to přináší ovoce. Ať už z pohledu výkonů, ale i výsledků. Od přípravy jsme prohráli poprvé až se Slavií. Osvědčilo se nám, že poctivá aktivní hra se vyplácí. Není to o tom, že budeme někde zalezlí, ale že se budeme prezentovat náročností v rámci celé plochy hřiště. A pak bude těžší se proti nám prosadit, znepříjemníme to každému soupeři. Věříme v naše kvality, jsme schopni střílet góly. V Edenu proti nám stáli bombarďáci, ale my jim to neudělali jednoduché. Byla to těžká písemka, jsem však rád, kam směřujeme, přestože nás čeká ještě plno práce. Se Slavií to byla pro hráče vysoká škola fotbalu. Mnozí z nich, po tom, co doteď zažili, budou potřebovat ještě rok, možná dva, abychom se dostali tam, kam chceme.“