Jsem tady! Tuci i díky gólu ukázal, že je připravený: Dodalo nám to energii

Jaroslav Veselý, trenér Bohemians, už to zná. Vede nad Spartou, pak nakonec prohraje. Stalo se mu to pětkrát ze sedmi případů. Tentokrát na to měl zásadní vliv Albánec, který se zdál na začátku sezony na odstřel.

V nastavení první půle trefil timing náběhu, Tomáš Wiesner na něj poslal centr a on levou nohou propálil z voleje gólmana Michala Reichla. Nebyl to rozhodně snadný kop, notabene když pálil slabší nohou. „Viděl jsem Wiesyho, že sleduje můj pohyb. Nevadilo mi, že šlo o levačku, prostě jsem to napálil,“ popisoval Tuci pro sparťanský web.

Šlo o zásadní chvíli. Sparta ještě do poločasu vyrovnala, ve druhém byla lepší a po přihrávce Lukáše Haraslína na Veljka Birmančeviče bylo rozhodnuto. „Dodalo nám to energii,“ pochvaloval si svou trefu Tuci. Nutno říct, že oprávněně.

Přitom bylo nečekané, že se vůbec na hřišti objevil. Už na jaře po svém příchodu častěji dostával šanci na pravém kraji ofenzivy, i když bylo zřejmé, že jej konstituce i styl hry spíše předurčují pro centrální pozici. Jenže tam vládne dlouhodobě Jan Kuchta, na nějž však aktuálně drze doráží Victor Olatunji. Tuci mezi nimi šanci nedostával – až přišel střet na Bohemians, zápas mezi dvěma zásadními utkáními s rumunským FCSB ve 3. předkole Ligy mistrů.

„V pondělí odcestujeme do Bukurešti a je jasné, že musíme přemýšlet, kdo bude hrát, i podle vytížení. Třeba Olatunji by nemohl hrát celý zápas a v úterý opět absolvovat devadesát minut,“ vysvětloval Friis, proč se rozhodl pro Tuciho.

V úterý budou dozajista vepředu Olatunji s Kuchtou. Tuci však ukázal, že je připraven.

Devítky Sparty Nový kouč Sparty Lars Friis využil zatím v sezoně, v níž Sparta absolvovala čtyři utkání v lize a tři v evropských pohárech, na hrotové pozici označované jako číslo 9 tři muže. Jaká mají čísla? Jan Kuchta (27) Victor Olatunji (24) Indrit Tuci (23) Zápasy 6 7 3 Minuty 350 278 150 Góly/asistence 0/2 4/0 2/0 xG 1,21 2,7 0,41 Zdroj: Wyscout