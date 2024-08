Dynamo propadá a „útočí“ na rekord. Straka svolal kolečko jako Priske

Hororový start do sezony pro České Budějovice. Po prvních čtyřech kolech Chance Ligy se Dynamo krčí na dně tabulky bez jediného bodu, k tomu tristní defenziva. Připomíná vám to něco? Nevracíme se o rok zpátky, to jen českobudějovičtí opět nezvládli úvod ročníku. Zatím nepomohl ani impulz v podobě změny trenérů. Známý motivátor František Straka si musí vykasat rukávy. „Hráče postupně poznávám i charakterově. Zjišťuju, jak se chovají, když prohráváme. Teď je důležité najít pozitiva,“ burcoval.

Myšlenky na zisk bodů zrovna na půdě Mladé Boleslavi? I případná remíza by pro byla zlatá… Dynamo je ve zvláštním rozkladu a zásadní duely jej teprve čekají. Ten první už ale Jihočeši nezvládli, když na začátku srpna doma padli s Pardubicemi. Dostávají naloženo, k bodům mají daleko a po téměř zázračné záchraně v minulé sezoně se toho na hřišti příliš nezměnilo.

Když přitom dostanou míč k noze hráči jako Suchan nebo Čermák, není to průšvih. Ondrášek na hrotu působí osamoceně, ale rve se. Teď se vrátil z nepříliš povedeného hostování v Baníku Quadri Adediran, fyzičkou by měl pomoci udržet míče vepředu. Ani Trummer nehraje úplnou tužku, vždyť jinak by se o něj nezajímala třeba Mladá Boleslav. Celkově však týmu něco schází. Chemie v družstvu chybí, stejně tak České Budějovice postrádají lídra.

„První poločas nebyl špatný, úvodnímu gólu se dalo zabránit. Měli jsme tam dobré momenty. Nastřelili jsme tyč. Po přestávce nás Boleslav trestala za naše naivní chyby. Přitom jsme schopní hrát fotbal, to je pozitivní a nesmíme z cesty ustoupit, i když je to těžké. Musíme se ponaučit a hrát konečně s nulou,“ lamentoval kouč František Straka po nedělní prohře 0:4. Rovněž ukázal na jednotlivce, které vidí jako tahouny.

„Zatím mi mančaft ukázal dvě tváře. To jsou rozdílné poločasy teď i proti Pardubicím. Abych řekl pravdu, ani já nevěděl, v jakém kondičním stavu tým je, když jsem ho přebíral. Chci, aby hráči jako Ondrášek, Suchan nebo Čermák tým táhli,“ doplnil svou vizi.

Nula bodů, mizerná bilance

Změna je nutná. Po čtyřech kolech má Dynamo skóre 1:13 a v kolonce bodů nulu. Loni touto dobou taky nula bodů a skóre 5:17. Problém je v obou boxech. Před vlastní bránou působí Dynamo naivně. Dvojice Čoudek a Havel se jeví jako nejslabší stoperská dvojice v lize. Směrem dopředu zase schází přesnost v předfinální fázi. Typický příklad? Nigerijec Ogiomade si udělá prostor, ale přesná přihrávka na útočníky se téměř nekonala, Tranziska pak reagoval podrážděně, když se rozběhl na druhou stranu od přihrávky hosta z Jihlavy. Jenže to jsou atributy, které si mohou sednout, jakmile se hráči více poznají. Svěšené hlavy dokreslující zmar Strakovy družiny jsou větší patálie.

I proto se kouč se zkušenostmi ze Sparty i ze zahraničí odhodlal k méně tradičním krokům, jako je přípravný duel se soupeřem z krajského přeboru. O zápase proti Třeboni, který Dynamo ve středu vyhrálo 12:0, Straka mluvil jako o možnosti napumpovat do hráčů sebedůvěru. Uplynuly čtyři dny a výkon borců nevykazoval zejména ve druhém poločase ligové parametry.

V Mladé Boleslavi tak následoval obrázek, který už známe. Straka si vzal po utkání hráče do kroužku a vášnivě k nim promlouval. Něco podobného aplikoval na začátku angažmá ve Spartě i Brian Priske.

„Mentální nastavení hráčů je důležité, chci do hráčů nacpat víru. Vždycky totiž přijde něco, co je skolí na zem. To je teď první gól. Kdybychom ho vstřelili my, možná mančaft dostane úplně jinou sílu. Jenže to je jen kdyby, na to se nehraje,“ vysvětloval zkušený trenér.

Strakovu filozofii ale čeká těžká prověrka. V pátém kole na Střelecký ostrov dorazí rozjetá Plzeň. Pokud by Dynamo znovu nebodovalo, vyrovná nejhorší start klubu do ligy od sezony 2011/12. Dokonce má ve svém středu jednoho pamětníka. Prohru 1:5 s Jabloncem tenkrát zažil Zdeněk Ondrášek, který se tehdy gólově prosadil a v zimě odešel do norského Tromsö.