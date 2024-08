Hranáč: Plzeň odmítla Itálii! Stoper v hledáčku Turína, nabídka je nízká

Robin Hranáč udělal v uplynulé sezoně ohromný progres. Plzeň táhl ligou i evropskými poháry, na mistrovství Evropy nastupoval v základu české reprezentace. Rychlostně vybavený, technicky zdatný i pevný v soubojích, moderní typ obránce pro nejlepší evropské soutěže.

Výkonů 24letého stopera si všímají v Evropě, už od začátku léta kolem Hranáče krouží zajímaví zájemci. Nejvíc jeho jméno rezonuje v Itálii, odkud přistála konkrétní nabídka. Ozval se Turín, o čemž informovala i italská média.

„Nabídku z Turína můžu potvrdit, zatím ale nebyla ve výši, jakou si Plzeň představuje,“ potvrdil Sportu Karol Kisel z agentury K2K Sports, která Hranáče zastupuje. Italský Tuttosport, podobně jako český server infotbal, píše o částce 5 milionů eur (125 milionů korun).

To je vyšší suma, než jakou inkasovala Plzeň za Tomáše Chorého od Slavie (100 milionů), nicméně za klíčového muže kádru jí to nestačí. Suma by se musela vyšplhat minimálně do rozmezí 8-10 milionů eur, což je podobné, jako když ze Sparty přestupoval v létě do Girony Ladislav Krejčí.

Hranáč na jaře podepsal v Plzni smlouvu do června 2027, klub ho na startu sezony v době důležitých kvalifikací do evropských pohárů nutně potřebuje. „Kolem Robina nabídky jsou, ale s ohledem na naše ambice si myslím, že v létě se to nestane. Nikdy se ve fotbale nemá říkat nikdy, ale momentálně si nedokážu představit, že odejde. Je naprosto klíčový hráč pro trenéra, tým i celou Plzeň,“ sdělil před startem sezony Adolf Šádek, předseda představenstva klubu.

Viktoria po odchodu Tomáše Chorého už nehodlá dál oslabovat, bez Hranáče si aktuálně jen těžko lze představit fungující defenzivu. „Je to také spojené s možnostmi, jaké máme, abychom ho případně nahradili. S ohledem na naše ambice se tenhle transfer spíš nenastane,“ dodal Šádek.

Nabídka za Hranáče by musela být mnohem vyšší, aby Viktoria o transferu hráče do Itálie uvažovala. Navíc těžko ve chvíli, kdy mužstvo čeká zcela zásadní odveta 3. předkola Evropské ligy proti ukrajinskému Kryvbasu.

Ve čtvrtek v Doosan Areně mužstvo hájí náskok z prvního utkání v Košicích, kde zvítězilo 2:1. Plzeň by si postupem zajistila minimálně základní skupinu Konferenční ligy, evropský pohárový podzim je jedním z klubových cílů do sezony. Také kvůli financím a bonusům, za Konferenční ligu jde v základu o 3,05 milionu eur (přibližně 77 milionů korun), nepočítáme bonusy za zápasy ve skupině, podíl z klubového žebříčku a televizní práva.