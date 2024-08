Za výsledek může rozhodčí! Becali se pustil i do Baluty, dočkal se kritiky

Je o něm dobře známo, že klub si vede zcela po svém a nebojí se na sebe brát i odpovědnosti trenéra, jehož hlavním úkolem je mužstvo připravit přes týden. „Neměl jsem se nechat ukecat, abychom začali s Popou a Miculescuem,“ začal Gigi Becali své úvahy po vyřazení se Spartou.

Za poločasového stavu 0:3 proto nařídil tři střídání. Jedním z nich bylo i stažení Alexandra Baluty.

„Baluta? Jako kdyby na hřišti ani nebyl. Furt to bylo lepší než Stefanescu. O něm jsem zjistil, že na tuhle úroveň nemá. Každý míč odevzdal soupeři. Jak jsme ho nahradili Popou, začali jsme dominovat,“ pochvaloval si své tahy Becali, jehož zklamal celkový přístup týmu.

„Více hráčů zahrálo pod své možnosti. Mám pocit, že na mužstvo dolehl význam zápasu a bouřlivá kulisa. Místo toho, aby je to motivovalo, tak při prvním pohledu na třicetitisícový dav dostali strach,“ nechápal šéf FCSB.

Hlavního viníka neúspěchu ovšem nenašel ve vlastních řadách.

„Za výsledek může rozhodčí! Také jsme měli kopat jednu jasnou penaltu. V poločase to mohlo být 2:1 a vše by bylo jinak. Na konci nastavil jen pět minut. V druhé půli byla pauza na pití, několik střídání, dva góly a on nastavil jen pět minut. Měl přidat aspoň osm,“ zlobil se Becali na dánského sudího Mortena Krogha.

Chování extravagantního bosse se v Rumunsku dočkalo alespoň částečné kritiky.

„Nevím, proč má tuhle chorobu, že musí dopředu vyžvanit základní jedenáctku. My přece víme, že to on rozhoduje o tom, kdo bude hrát. Kdyby to dělal aspoň jen v rumunské lize, tak dobře. Jsme na to stejně zvyklí. Jenže on to dělá i při mezinárodních zápasech. Ať toho proboha nechá. Znevýhodňuje tím vlastní tým,“ považuje bývalý reprezentant Rumunska, Ciprian Marica, Becaliho za nemocného se zveřejňováním sestavy týmu několik hodin před zápasem, což udělal i se Spartou.

Uvidíme, zda se Becali svého nešvaru vyvaruje v play off Evropské ligy s LASK Linz.