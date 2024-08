Mistři Fantasy: Nejdražší Šulc, zvrátí Krmenčík krizi útočníků?

Další kolo a trenéři stále marně čekají na větší bodový přísun od útočníků v Chance lize. Pravidelně bodujícími hráči jsou tedy po 4 odehraných kolech především obránci a záložníci. Do ligy se však vrací útočník Michal Krmenčík, který byl v týdnu ohlášen jako nová posila Slovácka. Bude to právě Krmenčík, kdo pozvedne prapor málo produktivních útočníků? „Michal měl herní výpadek a uvidí se, v jaké bude kondici. Já osobně ho určitě zatím do sestavy ani na lavičku dávat nebudu a uvidím, jaký na mě udělá dojem,“ míní šéf fotbalového oddělení deníku Sport a host dalšího dílu Radek Špryňar.