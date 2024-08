Případ Preciado: muž bez pouta. Má si Sparta nechat náladového Ekvádorce?

Bilo to do očí. Veljko Birmančevič napadal, šel do akcí, jak by řekli fotbalisté „jezdil“. Za ním Angelo Preciado nedodal dravost, kterou v sobě má. Všichni o ní přitom vědí. V horké letní noci v Bukurešti ani trochu nepřispěl, že Sparta nakonec postoupila do play off Ligy mistrů, vyřadila místní FCSB, což je bezesporu úspěch.

Přitom on i zmíněný Birmančevič, král minulé ligové sezony podle expertů, jsou ve stejné situaci. Je o ně zájem, pokukují po posunu výš. Jenže zatímco srbský fotbalista přes myšlenky na odchod šlape, Ekvádorec spíše stávkuje. Je to ostré slovo, ale příhodné.

Na vině bude zájem Evertonu z Premier League, ale také (abychom byli objektivní) těžké léto, které má za sebou. Po sezoně absolvoval Copa América, jeho tým vypadl ve čtvrtfinále s Argentinou Lionela Messiho, s pozdějšími vítězi.

Preciado dorazil ke Spartě až těsně před sezonou. Na druhou stranu podobně na tom byli zmiňovaný Birmančevič či Slovák Lukáš Haraslín, kteří se pozitivně předvedli na EURO…

