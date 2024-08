SESTŘIH: Budějovice - Plzeň 0:3. VAR sebral Dynamu vedení, pak jízda hostů

Výrazně obměněná plzeňská sestava úkol v Budějovicích zvládla. Viktoria v 5. kole Chance Ligy zdolala jihočeské Dynamo 3:0. Cestu za třemi body nastartovala proměněná penalta Erika Jirky, druhý gól přidal Cadu a skóre završil Lukáš Kalvach. Západočechům pomohlo i to, že rozhodčí Marek Radina posoudil dvě situace při hraní rukou v jejich prospěch. Dynamo se i po nástupu trenéra Františka Straky topí u dna tabulky, jako jediný tým zůstává v sezoně bez bodu.

Obloha se těsně před pátou vyčistila, prudký liják spojený s bouřkou zmizel z jihu Čech včas. Ideální podmínky pomohly k zajímavému fotbalu – poslední Dynamo vstoupilo do zápasu velmi energicky a Plzni, která udělala po čtvrtečním poháru s Kryvbasem šest změn, zle zatápělo.

„Hráli jsme páté utkání v patnácti dnech, šli trošku do rizika. V prvním poločase to nebylo podle našich představ, kluci se do zápasu museli dostat. Náš výkon stoupal, když jsme vedli 1:0, rozhodli jsme se, že druhý poločas pojistíme a dáme tam zkušenější hráče,“ vysvětlil po utkání své kroky plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Viktoria nakonec v Budějovicích uzmula tři body po jasném skóre 3:0. V pěti kolech pouze jednou inkasovala, ztratila dva body jen remízou v Jablonci. „Obrana je základ našeho úspěchu, když se naše současná trojice nezraní, patří k nejlepším v lize,“ ocenil Koubek.

Pro hosty hrály verdikty hlavního arbitra Marka Radiny. Už ve 4. minutě se domácí radovali, když skóroval kapitán Marcel Čermák. Radina po konzultaci s VAR běžel k monitoru, kde při gólové akci viděl ruku domácího hroťáka Quadriho Adedirana. Dle výkladu pravidel branku správně neuznal. „My ze střídačky jsme tam dokonce viděli i faul, naše domněnka, že sudí gól neuzná, byla správná,“ poznamenal Koubek.

Radina se rozhodoval podle zpomalených záběrů ještě ve 28. minutě – Jhon Mosquera vyslal prudký centr na zadní tyč, kde vracel balon do hřiště správně zabíhající Cadu. Trefil blokujícího Samuela Šiguta, což Radinu donutilo běžet k monitoru podruhé. K nevoli zaplněného Střeleckého ostrova měl po chvilce jasno – balon trefil Šigutovu ruku. Opět pravděpodobně správně odpískaná penalta, kterou následně bezpečně proměnil Erik Jirka.

Po inkasované brance vlétl na hrací plochu rozezlený domácí kouč František Straka, střídačka dostala za nesportovní chování žlutou. Diváci nadávali, domácí hráče verdikty, které šly proti nim, výrazně srazily. „Dokud si jasně neřekneme, co je a co není ruka, budeme o tom pořád diskutovat. Jsem z toho zklamaný,“ neskrýval Straka rozladění. Když na začátku druhé půle zvýšil na 2:0 Cadu, domácí se definitivně zlomili, v závěru ještě pečetil skóre Lukáš Kalvach.

V základu Viktorie poprvé v lize nastoupili Ricardinho, Jiří Panoš a Alex Sojka. Brazilská posila z bulharské Sofie se na hřišti hledal. V dobré situaci po krásném uvolnění od Jirky totálně zazdil zakončení, nedařilo se mu ani v dalších situacích. Panoš naopak exceloval při zajímavých technických kouscích, v pouhých šestnácti letech opět ukázal momenty, kvůli kterým je vytažený do plzeňského áčka. Sojka obstál po boku kapitána Kalvacha.

Dynamo na začátku překvapivě dominovalo, plzeňský Koubek už ve 26. minutě zareagoval na nepříznivý vývoj změnou rozestavení – z 3-4-3 udělal 3-5-2 – Panošem vyztužil střed pole a nahoře nechal dvojici Mosquera, Ricardinho. Do druhé půle vrátil do sestavy zkušenost – vedle Lukáše Červa naskočily i ofenzivní pušky Pavel Šulc a Daniel Vašulín.

Plzeň se na úvod sezony drží na čele vedle pražských ligových favoritů, tým ztratil body jen v Jablonci (0:0). Naopak Dynamo se i po nástupu trenéra Straky trápí, jako jediný ligový celek pětkrát prohrál a čeká na první body.