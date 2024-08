Z Petráška v premiéře tekla krev. Řezňu jsem uchránil od karty, smál se

Den, o kterém snil, má Tomáš Petrášek za sebou. A úspěšně. Poprvé v kariéře nastoupil v základní sestavě Hradce Králové. K vítězství nad Duklou 1:0 přispěl solidní prací v defenzivě. Jen jednou se dostal do problémů, sudí Jan Všetečka však souboj s Murisem Mešanovičem jako penaltový neposoudil. „V lize sice patřím k jedněm ze silnějších hráčů, ale až tak, abych převrátil Mešiho jednou rukou, to asi ne,“ smál se dvaatřicetiletý stoper.

Máte za sebou první zápas v české lize. Jaký byl?

„Vyhráli jsme 1:0, máme cenné tři body. Jsem šťastný, že jsem mohl zadebutovat. Obrovské poděkování patří celé šatně, jak jsme to zvládli, jak mě přijali, jak mě na hřišti pomohli. Velké díky patří zejména mým dvěma kolegům v obraně (Čihák, Spáčil). Byli doslova fantastičtí. Udrželi jsme nulu, vyhráli těžký zápas. Prostě super.“

Po podpisu smlouvy jste se netajil, jak emotivní je pro vás návrat do Hradce. Byl i dnešní den plný nezapomenutelných prožitků?

„Všechno jsem si prožil v pauze mezi obědem a zápasem. Zavřel jsem se do sebe, přehrál jsem si zápas, jak by se mohl vyvíjet. Rychle si prolétl celou mojí kariérní cestu, ale odpoledne jsem se chtěl soustředit jen na svůj výkon a emoce nechat stranou. Nechtěl jsem jít do toho přemotivovaný. Měl jsem tady spoustu známých, také lidí z Polska. Nejen proto jsem chtěl být solidní. Nebylo to s ohňostroji, ale povedlo se to.“

Dával jste si pozor na chybu?

„Víte co, bylo to pro mě složitější, protože defenzivní linie dosud fungovala velmi dobře. Proto jsem se musel hodně snažit. Myslím, že se nemám se za co stydět, ale je na čem pracovat. Uhráli jsme nulu vzadu, ta se vždycky počítá. Nějaké šance si Dukla vytvořila, ale konstantní tlak neměla. Čihy podal perfektní výkon, klobouk dolů. Spáča taky po zranění.“

Mešanovič se po vašem zatažení domáhal penalty. Co vy na to?

„V lize sice patřím k jedněm ze silnějších hráčů, ale až tak, abych převrátil Mešiho jednou rukou, to asi ne. (směje se) Doběhl jsem ho, dal mu tam ruku, ke kontaktu došlo, ale faul to určitě nebyl. Kdyby se Meši snažil o zakončení, možná by udělal líp.“

Pocházíte z Čestice, vesnice dvacet kilometrů od Hradce. Bylo tam dnes vylidněno?

„Musel jsem se od toho maličko odstřihnout. Kdybych měl všem vyhovět, nezaobíral bych se ničím jiným. Minulý týden jsem jel z letiště rovnou podepsat kontrakt, od středy jsem se soustředil jen na fotbal, abych byl co nejdříve ready. S rodinou nejsme ani pořádně přestěhovaní, priorita byla kabina a zápas s Duklou. Mnozí mě nikdy neviděli hrát, bylo to silný.“

Trenér Horejš si povzdechl, že po úderu od Řezníčka, máte zlomený nos. Jak jste na tom?

„V zápase to vypadalo hůř. Krev z nosu mi tekla intenzivně, což se mi nestává, ale úder byl dost silný. Manželce jsem slíbil, že před syny nebudu na hřišti ležet. Proto jsem docela rychle vstal a Řezňu možná uchránil od karty. Od pětašedesáté minuty mě chytala únava. Zápasové kardio je o něčem úplně jiném, dlouhá herní pauza mě dobíhala. Navíc bylo těžké počasí. Jo, vydřel jsem si to, ale kousl jsem se.“

Po utkání jste se objímal a fotil s příznivci, co na sobě měli dres Čenstochové. Byli to vaši kamarádi?

„Ano, jeden z nich je Wojciech. Jednou podpořil za charitativní aukci koupí mého dresu. Pozval jsem ho na večeři, stali se z nás přátelé. Slíbil mi, že bude na každém mém zápase. V Koreji to nevyšlo, ale dnes přijel. Bydlí v centru Hradce, večer před zápasem si dal výbornou plzeň, snad se mu líbil i zápas. Kamarádi měli na sobě dresy Rakówu, snad to nikoho neurazilo.“