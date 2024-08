Hyský káral i chválil. Sebereflexe v týmu je obrovská, tvrdí kouč Karviné

Co vám ukázal souboj s Bohemians?

„Do utkání jsme vstoupili nešťastně, hned v první minutě jsme inkasovali. Krčík udělal velkou chybu, ale nepoložila ho. Odehrál velmi slušný zápas. Musím mužstvo pochválit, nijak extrémně nás to neovlivnilo. Naopak jsme si vytvořili zajímavé situace před brankou soupeře a dokázali jsme brzy vyrovnat. To nám dalo energii a motivaci zápas zvládnout. Jenže druhý gól jsme znovu inkasovali lacině, po hrubé chybě.“

Byl to plus minus podobný příběh. Hráč protivníka se lehce dostal sám před branku…

„Obě branky byly hodně laciné a po chybách, které by se na této úrovni stávat neměly. Pokud je budeme opakovat, těžko budeme vyhrávat. Ukážeme si to, sebereflexe v týmu je obrovská. Jde o to nemít strach a hrát pořád odvážně. Soupeř hrozil z rychlých protiútoků. Chtěl bych pochválit brankáře Kubu Lapeše, který patřil k nejlepším hráčům na hřišti. V kritických momentech nás podržel, působil dobře. S jeho výkonem jsem spokojený. V prvních třech utkáních jsme dostali osm branek a forma Milana Knoblocha nebyla taková, jakou bychom potřebovali. Proto došlo ke změně. Kuba to chytil za pačesy.“

Jak ovlivnil kvalitu utkání mokrý trávník, smáčený vytrvalým deštěm?

„Byl těžký terén, ale takový mám rád. Myslím, že vyhovoval i naší hře. Bohužel jsme nezvládli finální fázi. Zakončení bylo pomalé, situace jsme přehrávali. Brankář Bohemky Soukup měl jen tři zákroky po střelách, které směřovaly mezi tři tyče. Musíme být v koncovce mnohem lepší, přesvědčivější. Zatím nejsme nebezpeční ani ze standardek, i když je trénujeme. Když vidím Hůlku, jak zvládá souboje…Ti hráči proti nám hrají dospělý fotbal. Hůlka vůbec nekouká na míč a hraje do hráče. Tohle nám chybí. Hlavně v záloze máme mladé mužstvo. Čekal bych víc od našich krajních obránců, hlavně v přepnutí a nabírání protihráčů.“

Hned v premiéře se trefil útočník Filip Vecheta, čerstvá posila ze Slovácka. Hrál dobře, že?

„Filip ukázal, proč sem přišel. Musím ho pochválit. Nejde jen o to, že dal gól, ale i o to, jak působil v mezihře, kolik udržel balonů, jak se pral s obránci soupeře. V přechodové fázi byl hodně cítit. Podal skvělý výkon a potvrdil nominaci do utkání.“

Proč naskočil Lucky Ezeh až v úplném závěru? Měl nějaký zdravotní handicap?

„Neměl žádný problém, byl připravený. Poslali jsme ho tam až těsně před koncem, aby se hra trošku víc zjednodušila. Ale ani to nepřineslo kýžené vyrovnání.“

V záloze se mi hodně líbil David Moses. Co vám?

„Souhlasím, velmi dobrý Moses. Splnil, co jsme očekávali. Měl na starosti Aleše Čermáka a úplně ho vymazal ze hřiště. Po zápase jsem mu řekl, že hrál výborně. I další hráči podali slušné výkony. Nebyl to propad jako v Plzni, kde jsme to vůbec nezvládli a hráli hluboko pod své možnosti. Akorát produktivita byla žalostná.“