Kliment v repre formě?! S Julišem jsou jako uklízečky, chválí Janotka

Vasil Kušej (záložník Mladé Boleslavi): Musíme se oklepat „Smolný konec nás stál minimálně bod. Zaspali jsme začátek, byl od nás pomalejší. Když dostanete tři góly ze standardky, je to kruté. Navíc v poslední vteřině... Ten první roh zahráli fakt dobře, přímo do zahuštěného malého mlíka. Hráči se to odrazilo přesně na nohu. Nepohlídat tři je fakt špatný. Pak jsem srovnal, protože jsem si dal dobrý dotyk. Vůbec jsem nečekal, že míč procedím až do brány. Ani gólman to podle mě nečekal, prostřelil jsem ho. Mohl jsem dát ještě druhý gól, ale dostal jsem od Ladryse trošku těžší balon. Skákal, neodhadl jsem to dobře a ve finále to hrál blbě halfvolejem. Musíme se oklepat. Jsme zklamaní, naštvaní, ale je třeba se koncentrovat na čtvrtek. Zápasů je teď hodně.“