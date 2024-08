Straka: Budou tady hrát jen ti, co chtějí bojovat za Dynamo. Havla pustíme

Jak moc vás mrzí prohra s Plzní?

„Jsme všichni zklamaní, odehráli jsme velice dobré utkání proti soupeři s obrovskou kvalitou. Po taktické stránce jsme perfektně zvládli první poločas. Dokonce šli do vedení, které nám rozhodčí ať už z jakéhokoliv důvodu nenechali. Můžu s tím jenom polemizovat. Když si třeba vezmu penaltové situace, co se zkoumaly v našem zápase proti Pardubicím… Nevíme, co je vlastně ruka, co ne, to je dneska obrovský problém. Nechci se na to vymlouvat, ale neuznaný gól byla situace, která by zápas z naší strany naladila jinak.“

Měl sudí Radina posoudit situace jinak?

„Už jsem tady zmínil náš zápas s Pardubicemi… Teď našemu hráči nastřelí ruku a je z toho penalta. VAR musí rozlišit, co je pravda. Jsem zklamaný, nevím, co si o tom mám myslet. Dokud neupřesníme pravidlo, co je a co není ruka, budeme o tom diskutovat pořád.“

Ve druhém poločase už jste ale soupeři většinu času nestačili.

„Měli jsme ještě další šance, pak v závěru prvního poločasu přišla penalta, která nás malinko vyřadila z role. Pak jsme si nepohlídali jednu situaci a dostali druhý gól. Plzeň má obrovskou sílu, ale i tak se s tím kluci důstojně poprali, jen škoda gólů, které jsme dostali. Na 0:3 tenhle zápas nebyl, ale nedáme šance, to nás totálně háže dolů. Vím, že s nulou bodů jde o tristní situaci, ale člověk tomu nesmí podléhat. Pracujeme s klukama dál, hlavně na psychice, ta je důležitá.“

Šlo o váš nejlepší výkon v sezoně?

„Jsem rád, že jsme ukázali konsolidaci systému, doufám, že takhle budeme pokračovat. Jsme v nepříjemné situaci, kluky to mrzí, bojují sami se sebou. Ale vidím v nich odhodlání, první poločas byl z naší strany velice dobrý, vidím v něm impuls do dalších zápasů.“

Proč dnes v nominaci na zápas nebyl někdejší kapitán Lukáš Havel?

„Není to jenom on, ale už odešel Honza Suchan do Jablonce. Mluvil jsem s panem Kristkem (členem představenstva), řekl mu, že tady chci jenom hráče, co tady opravdu chtějí hrát, ne ty, o se pokouší z klubu odejít. Přemýšleli jsme, zda na Honzu ještě nějak působit, ale řekli jsme ne, to nemá cenu. Tady budou hrát jen ti, co chtějí bojovat za Dynamo, za město, za fanoušky, za klub. Havel je jiný příběh, ten tady vyrůstal. Když přijde a řekne, že chce zkusit něco jiného, bránit mu nebudu, to se nedá nic dělat. Je mu 28, má možná poslední šanci to zkusit někde jinde, proto jsme na jeho žádost o odchod řekli ano.“

Je pro vás náročné čekat na první bod v pozici budějovického trenéra?

„Jde o tristní situaci, to je jasné. Kousám to hodně těžce, vnitřně s tím bojuju. Nemám rád porážky, nenávidím je, mám rád radost a úsměvy. Tohle budu chtít změnit. Klukům chci dát nový impuls, aby věřili tomu, co děláme. V zápase s Plzní se máme od čeho odrazit, první poločas byl velice dobrý, Tvrdoň toho spousty vychytal. Když si zase vytvoříme šance, půjdeme štěstíčku naproti, snad se i k nám obrátí a začneme sbírat body.“