Krmenčík po debutu: Hezké, že mě mají lidé zase rádi. Kouč čeká zlepšení

Když šel po půli na plac místo Pavla Jurošky, aplausu z tribun se dočkal střídající spoluhráč. Po vítězném duelu s Baníkem však fanoušci skandovali rovněž jméno nového útočníka Michaela Krmenčíka (31), jenž má za sebou debut za 1. FC Slovácko. „Je hezké, že mě lidi mají po dlouhé době zase rádi. Zahřálo mě to na duši,“ přiznal. „Ještě není tak vyhraný. Do budoucna by se měl zlepšit,“ zhodnotil jeho průměrný výkon kouč Roman West.

Od jednatřicetiletého novice z Apollonu Limassol nikdo nemohl čekat zázraky. Ty se také v neděli pozdě večer na stadionu v Uherském Hradišti nedostavily. Bývalý reprezentant zapadl mezi ostatní. Běhal hlavně bez míče, neboť hru tvořil soupeř, ženoucí se za vyrovnáním. „Myslím, že ještě není v top formě. Bylo to vidět na pohybu, dlouho nehrál žádné mistrovské utkání,“ poznamenal ostravský trenér Pavel Hapal. „Pokud bude zdravý a potrénuje, bude pro Slovácko prospěšný,“ dodal.

Jelikož Krmenčík dorazil do Slovácka až ve středu, nedalo se čekat, že vyběhne od první minuty. Přesto si kouč s touto myšlenkou chvíli zahrával. Nakonec dal důvěru vítězné sestavě z Pardubic, čili s rychlostním Matyášem Kozákem na špici. „Maty hrál v Pardubicích solidně, navíc nahrál na gól,“ připomněl West.

Nováčka z Kypru využil pro větší část druhého poločasu. „Musel jsem si vyřešit nějaké věci v Apollonu. Jsem tady čtyři dny i s cestou, cítil jsem se trošku unavený. Ale postupem času to bylo lepší a řekl jsem trenérovi, že jsem ready na pětačtyřicet minut,“ vyprávěl někdejší útočník Plzně či Slavie, jenž se vrátil do české ligy po dvou letech.

Indonéská Jakarta a kyperský Apollon, to byly jeho předchozí štace v cizině. Nějaký čas evidentně zabere, než se bude cítit kondičně zcela fit. I když on sám fyzické manko nevnímá. „Odjel jsem s panem Guľou celou přípravu, v tomto bych problém neviděl. Spíš se musím sehrát se spoluhráči,“ reagoval po cenném triumfu nad čtvrtým celkem minulého ročníku. „Jsem rád, že jsme vyhráli a myslím, že zaslouženě,“ shrnul.

V Česku se chce opět nakopnout, připomenout. Se Slováckem prý plánuje útok na první šestku. „Jsme na dobré cestě, vyhráli jsme druhé utkání v řadě. Toho se musíme držet, i když nás teď čeká těžký soupeř,“ vzpomněl nadcházející bitvu na Spartě s mistrem.

V kabině si hned vzal Krmenčíka pod patronát mazák Milan Petržela, jeho parťák ze slavné plzeňské éry. „S Milánkem jsme odehráli hodně zápasů, nahrál mi na góly. Víme o sobě. Těším se na spolupráci s ním. On byl strůjcem toho, že jsem sem přišel,“ zmínil zásluhy čtyřicátníka, který do střetu s Baníkem nezasáhl.

Návrat do Česka byl v plánu

Na rozdíl od útočníka, který s rodinou toužil po pobytu v klidnějším prostředí bez shonu na ulicích a dopravních zácp. „S manželkou jsme probírali, že se chceme vrátit do Česka. Vždycky jsme byli ve velkých městech a už jsme chtěli trošku klidu. Tohle asi byla ta nejlepší volba. Jsem nesmírně rád, že mi to Slovácko umožnilo a budu dělat všechno pro to, abych se mu odvděčil. Tady je teď náš nový domov,“ ujistil.

Při premiéře obdržel Krmenčík žlutou kartu za nadávky rozhodčímu. Do povědomí se zapsal také vypomáháním defenzivě při tlaku protivníka. „Bylo to nepříjemné, ale zdatně jsme to odbránili. Jsem jeden z nejvyšších, můj úkol při obranných standardkách je bránit,“ podotkl.

Na hrotu nemá v týmu extra velkou konkurenci. Talent Filip Vecheta už pálí za Karvinou, náladový obr Regino Cicilia se znovu vrací po zranění, Marko Kvasina dosud nepřesvědčil. Na Letné tedy čekejte v základu buď subtilního Kozáka anebo navrátilce Krmenčíka.