Tvrdoň jako opora Plzně: Chci pomáhat týmu k výsledkům. Chvála i od Koubka

Před rokem v říjnu odchytal Marián Tvrdoň možná nejhorší zápas kariéry. V Liberci naskočil místo zraněného Jindřicha Staňka a zcela vyhořel. Pustil tři góly a ke všemu smolně přispěl ke zranění spoluhráče Rafia Durosinmiho, který se od té chvíle na hřišti neobjevil.

V Plzni byli z jeho výkonu v šoku a do brány raději pustili teenagera Viktora Baiera. Tvrdoň od té doby zůstával na lavičce nebo na tribuně, odchytal jediné ligové utkání proti Baníku. Počítalo se s tím, že mu v létě doběhne smlouva a slovenský gólman půjde za jiným angažmá.

Poté, co propadl na severu Čech, se jeho cesta do brány na dlouho zavřela, chytal maximálně přípravu a za béčko. Jenže trpělivý sympaťák dostal ještě jednu šanci.

Na startu sezony onemocněl Martin Jedlička a volba padla na jeho slovenského parťáka. Přes možné pochyby se Tvrdoň vyrovnal s tlakem těžkých zápasů včetně evropské kvalifikace a Viktorii drží. Rozchytal se do životní formy a uzmul pro sebe pozici prvního brankáře. Předvádí výtečné zákroky a ve spolupráci s funkční obranou sbírá jedno čisté konto za druhým.

Dočkal se šance

„Odchytal jsem zápasy v přípravě, sebevědomí jsem do sebe dostal. Čekal jsem na šanci, snažím se splatit to, co ve mně trenéři vidí, chci pomáhat týmu k výsledkům,“ pravil Tvrdoň skromně po zápase v Košicích. Tam výborným výkonem pomohl Plzni k výhře 2:1 v prvním zápase 3. předkola Evropské ligy nad Kryvbasem. Za gól nemohl, naopak na sebe upozornil dlouhými přesnými výkopy na Pavla Šulce, ze kterých chodila Plzeň do nebezpečných brejků.

„Je vidět, že šanci chytil za pačesy, roste každým zápasem a nabírá větší sebevědomí. Chytá výborně, je to naše opora,“ ocenil plzeňský trenér Miroslav Koubek po nedělní výhře v Budějovicích. „Obávali jsme se soupeře, věděli jsme, že s dosavadní nulou bodů bude chtít proti nám pohnout. Měl akce, které musel Marián vyřešit, velká pochvala pro něj,“ dodal.

Tvrdoň vychytal z pěti startů čtyři čistá konta, společně se stoperskou trojicí šéfuje zadním plzeňským řadám. Vyniká ve statistikách – na jediný obdržený gól mu připadá statistika xCG (očekávaných obdržených gólů) 2,7, tudíž likviduje soupeřům tutovky.

V lize má mezi gólmany nejlepší čísla při chytání vyložených situací – průměrně zabrání téměř polovině gólu na zápas (0,49). Dařilo se mu v Budějovicích, kde mimo jiné v 19. minutě parádním zásahem vytěsnil hlavičku Marcela Čermáka.

Na základě povedených výkonů si drží místo v bráně, které měl před sezonou předplacené Jedlička. „Není důvod něco měnit. Martin byl nemocný, měl oslabený organismus, teď už skoro naplno trénuje, pracuje tak na devadesát procent. Marián má důvěru, vybojoval si to, uvidíme, jaký bude další vývoj,“ řekl Koubek k dalšímu řešení brankářské otázky v Plzni.

Tvrdoň se evidentně zbavil obav, že roli prvního gólmana nezvládne. Dobrák z Nitry působí téměř vždy uvolněným dojmem, v Plzni se stal pevnou součástí kolektivu. Nedělal problémy, když seděl na lavičce, případně chodil chytat ČFL za béčko. Teď si užívá chvíle v bráně.