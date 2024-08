Šéf Teplic: Nový majitel? Není to daleko. Jsme zajímavější, Bodö je vzor

Jaká byla vaše teplická historie? Pokud se nepletu, nastoupil jste už za pana Hrdličky.

„Ano, je to tak. Zlatá éra, kdy jsme skončili druzí v lize, a začali jsme hrát evropské poháry. První zápas byl s Borussií Dortmund. S klubem jsem spojen už od svých šesti let, kdy jsem sem přišel a začal hrát fotbal, což mi zůstalo poměrně dlouho. Odehrál jsem nějaké zápasy i za B tým ve třetí lize. Když jsem přijel zpět z Ameriky, hledal se někdo, kdo umí anglicky a mohl by zajistit komunikaci s UEFA. Tak jsem naskočil a byl jsem tu osm let. Dvanáct let jsem byl na Strahově ve funkci generálního sekretáře FAČR, pak jsem se vrátil a teď jsem tu tři roky.“

V Teplicích se vždy zmiňuje zlatá éra teplického fotbalu jako období srdcařů a kluků, kteří tady vyrostli. A mám pocit, že se k tomu klub určitým způsobem vrací. Ať už trenér Zdenko Frťala, sportovní ředitel Štěpán Vachoušek, vidím kolem klubu motat se lidi z tohoto kraje. Je to vaše krédo, když jste vstupoval do pozice ředitele?

„Musím říct, že jednoznačně. Zastávám pozici, že jakákoliv firma je o lidech. A ve sportu, konkrétně ve fotbale především. Když jsem přišel, už tu byli