Nezasloužili jsme si prohrát, mrzí Veselého. Dostálovi hrozí operace

Výborný vstup do utkání, rychlý gól a spousta šancí. I přesto musejí Bohemians sčítat ztráty. Nejen ty bodové po porážce 1:2 od Jablonce, ale také hráčské. „U Martina Dostála to vypadá vážně, jede do nemocnice a zítra možná půjde na operaci,“ přiznal Jaroslav Veselý. Porážku uznal, byť podle něj nebyla zasloužená.

Nad Jabloncem jste vedli a měli převahu, ale končíte bez bodu. Proč?

„Prohráli jsme zápas, který jsme si prohrát úplně nezasloužili, ale pokud soupeř dokáže vstřelit dvě branky a vy jen jednu a ještě z penalty… Měli jsme skvělý vstup do utkání, 35 minut jsme diktovali tempo a byli jsme lepší, měli jsme i víc nebezpečných situací. Za mě se zápas zlomil hloupou inkasovanou brankou, tam měl pak Jablonec nejlepší part a my jsme vypadli z rytmu. Druhý zlomový moment byl úvod druhého poločasu, kde jsme měli dvě až tři vyložené šance, minimálně z jedné jsme měli vstřelit branku. Za to jsme byli potrestání a dostali jsme gól z řešitelné situace, byli jsme ve vápně v dostatečném počtu, ale nedůslední. Měli jsme 26 zakončení, ale jen šest nebo sedm do prostoru brány. Takže jsem zklamaný a naštvaný, zápas měl skončit minimálně remízou, ale dopadl pro nás špatně a znehodnotili jsme venkovní výhru.“

Jablonecké vyrovnání nepřišlo z čistého nebe, hra už byla nějakou dobu vyrovnaná. Čím to bylo? Změnil něco soupeř, nebo šlo o vaše vypadnutí z role?

„Nemyslím si, že by nás Jablonec přehrával. Do hloupě udělané standardky neměl soupeř ani výraznější zakončení, jen náznaky. Určitě jsme do té doby nebyli pod tlakem, pod ten jsme se dostali až pak. Inkasovanou brankou a přístupem po ní. Byla tam bázlivost, strach o výsledek. Jablonec dostal nadšení, rotací si vytvářel nepříjemné situace a my nebyli důslední. Špatně jsme odehrávali, neměli jsme druhé míče… Oba týmy hrají dost podobně a oba měly stejné problémy. Převažovala větší kvalita hráčů v útoku, kteří dělali problém obranám. Měly problémy s rychlostí a silou nahoře. Kdo zatlačil, měl nebezpečné situace. My na sebe musíme být nároční. Nemůžeme se chválit, že jsme měli 26 zakončení, ale musíme po hráčích vepředu chtít, aby situace proměňovali a tím nás dostali do komfortu.“

Když jste se připravovali na obranné standardky, tušili jste nebezpečí od Hollého? Zdá se, že Jablonec má nového střelce.

„Jablonec si se standardními situacemi hodně pomáhá, s rychlým protiútokem jde o jejich nejsilnější stránku. Umí je dobře kopat a mají nepříjemné hráče, kteří umí dát hlavu. Na nás mě mrzí, že jsme si podobně nepomohli.“

Júsuf proměnil penaltu, měl i velkou šanci, další připravil, ale také udělal chybu, po které šel Jablonec ve třech na brankáře. Jak s ním pracovat, aby se jeho sebevědomí udrželo v mezích.

„Júsuf je pro nás platný, přidává nám X faktor, některé věci si připraví i sám. Je tu i dobře nastavený, chce bojovat za Bohemku a nesnáší, když výsledky nejsou dobré. Ztráta pramenila ze stavu. Byla ke konci, kdy jsme hráli vabank. On dneska patřil k těm lepším a kdyby dal branku, mohl výkon podtrhnout. Možná je výhoda, že jsem s Araby čtyři roky spolupracoval, tak vím, jak s hráči z toho regionu vycházet. Nedělám mu ústupky, ale musíte hodně komunikovat. Nemá úplně volnou ruku, ale v některých defenzivních věcech mu musíte ulevit. Pořád má potenciál se ukázat jako velmi zajímavé zboží.“

Zase jste musel míchat sestavou i rozestavením. V jakém stavu je marodka?

„Dnes nás limitovalo zranění Dostyho. Vypadá vážně, jede do nemocnice a zítra možná půjde na operaci. Nikoho neviním, šlo o souboj bez úmyslu. Ale je to smůla zrovna na postu, kde moc hráčů nemáme. Ztratili jsme Kovaříka a teď dalšího… Pro Dostyho teď může skončit podzim, Kovařík by se měl vrátit po reprepauze. Ze zápasu v Karviné měl drobný problém se stehenním svalem Aleš Čermák. Reichl má problémy s třísly, to by nemělo být nic vážného a je otázka, jestli stihne už příští zápas. Vojta Smrž dostal silnou střevní virózu a vlastně netrénoval, šel to zkusit až dneska a měli jsme obavy. Byl to risk, do kterého se mi nechtělo.“

Pokud to bude s Dostálem dlouhodobější, nechystáte se ještě na nějaký příchod? Na krajích hrozí problémy.

„Určitě bych se nebránil. Zároveň se vrací Pleštil, který je schopný na kraji hrát, ale máme na těch pozicích problém. Je otázky nabídky, poptávky a možností klubu, které jsou, jaké jsou. Kdyby přišel v potaz nějaký zajímavý hráč na jakýkoli post, tak by to musel být někdo, kdo pomůže hned.