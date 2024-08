Zlatohlávek s Petráškem jako Hartig s Řepkou, perlil Saňák. Cadu na tribuně

Bitva se vším všudy?

„Když to bylo jedenáct na jedenáct, tak bitva o každý centimetr. Byli jsme kompaktní, víc na míči. Hradec evidentně přijel s cílem hrát na brejky. Krásná akce a gól na 1:0 pak emočně derby odšpuntovaly. Po Petráškově červené jsem měl trochu obavu o mentální nastavení. Hradec totiž umí hrát v deseti, ukázal to už několikrát v sezoně. Navíc pak vyrovnal. Ale klobouk dolů, jak si za tím kluci šli. Konečně jsem viděl ty správné mušketýry, musel to být krásný zážitek i pro fanoušky. Jsem za celé Pardubice šťastný, výhry si velmi ceníme.“

Byl to váš nejlepší výkon v sezoně?

„Nejkontrolovanější v útočné i obranné fázi. Snažili jsme se o strukturu i organizaci. I tak tam byla spousta nevynucených chyb, mohli jsme rozhodnout dřív. Dvakrát jsme šli sami na gólmana. Škoda nervů až do konce... Hradec tam pak napumpoval vysoké útočníky, ze standardek je nebezpečný. Ale my jsme zase o další týden lepší v určitých dovednostech a zkušenější. Viděl jsem tam zlepšení.“

Takže ještě nejste na stropu?

„Určitě ne, budeme to posouvat dál. Jsme tady od toho, abychom všichni makali a posouvali se. Víte, jsem třeba fakt rád za hezký první gól. Když derby ozdobí tak pěkná kombinace, je to fajn. Andre (Leipold) ukázal dynamický potenciál.“

Jde nahoru, že? Ale únik na konci zazdil...

„Tam měl být klidnější. Ale poprvé vydržel skoro celý zápas, není to pro něj jednoduché. Pracuje výborně. Možná nevypadá vizáží jako Němec, ale přístupem je to naopak typický Němec. Cokoli mu kdo řekne, snaží se to plnit. Je to mladý kluk, který je poprvé v cizině. Mám z něj radost, ale je na začátku. Ne na stropu.“

Vypadá to, že noví kluci zapadli dobře.

„Mužstvo chce spolupracovat, říkal jsem to už po porážkách. V týdnu nás v realizáku pozvali kluci hráči na večeři, potřebovali jsme chytit chemii. My jim to teď oplatíme, potřebujeme trávit čas spolu, kdy se bavíme a nejsme na telefonech. Je to zásluha týmu, jakým způsobem přijímá nové hráče. Pro nikoho to není jednoduché, ale jsou to fajn charakterní týmoví kluci. Vždycky jsme je hodili rovnou do základní sestavy, ale zvládli to. Chodí i na češtinu, hned si to sami domluvili, už některá slovíčka umějí. Jelikož je tady dáma, nebudu je říkat...“ (úsměv)

V soubojích mezi Tomášem Zlatohlávkem a Tomášem Petráškem to hodně jiskřilo...

„Připomnělo mi to souboje Řepka vs. Hartig, když jeden byl ve Spartě a druhý v Bohemce. Taky to bylo podobně na ostří nože. I rozhodčí nám v pauze říkali, že je to hodně na hraně, ať se je snažíme uklidnit. Tou červenou se to nakonec uklidnilo samo. Fakt to byly břitké souboje, ale jsem rád i za takové detaily, jako když osmnáctiletý Jindra ukazuje emoce tím, že hecuje fanoušky. Hezký moment.“

U něj se zastavme, coby dorostenec hraje stopera přes nohu a vede si obstojně.

„Venca je přírodňák, rychlostní typ. Nedělá si hlavu z toho, že hraje přes nohu. Ještě jsem se asi nesetkal na této úrovni s klukem, který přijde do ligy a hraje derby, jako by ho hrál každý víkend. Přitom šlo asi o jeho největší utkání kariéry. Má výskok, dynamiku, dobře vnímá taktiku. Je to náš diamant, který budeme brousit.“

Jak je na tom Jan Kalabiška?

„Přijel tady, přivezl ho kondiční trenér Filip Kopřiva z liberecké nemocnice. Chvíli tady stál a hned ho tepalo v noze, takže na zápase už nebyl. Nohu má ještě růžovou od dezinfekce. Pozdravili jsme ho, jsme rádi, že už je nám zase blíž.“

Eldar Šehič ho na poprvé slušně nahradil, souhlasíte?

„Za mě úžasný příběh. Je připravený, ale ve středu poprvé trénoval. Sice nehrával, ale dal týmu úžasnou energii. Hodně se s námi bavil i o způsobu hry. Je hodně komunikativní, zkrátka krásný člověk.“

Debutoval v bráně i Jan Stejskal.

„Splnil to, co jsme od něj chtěli. Po pěti utkáních jsme chtěli změnu, která se povedla. Od toho tady kluci jsou. Nemáme jedničku, máme vyrovnané gólmany. Teď jsme se jednomyslně rozhodli pro změnu a Honza šanci chytil.“

A Vojtěch Patrák? Bude to pro něj průlomová sezona?

„Už mohl mít tři góly, kdyby dal minule penaltu. Má potenciál, je to energický kluk. Kabině dává ohromnou energii, takovou správnou, diblíkovskou. Sžívá se poprvé s rolí, že by to na něm mělo stát. S tím se nikdy nesetkal. Musí získat zkušenosti, protože mužstvo od něj už čeká výkon. Vencu Jindru tohle jednou taky čeká. Je jednodušší naskočit, když vás nikdo nezná, a hrát pak, když už máte výkony opakovat, potvrzovat a mužstvo táhnout. Měli jsme s Vojtou i během utkání promluvu, jsem rád, že si dal říct. Vždycky se na mě podívá těma basetovskýma očima a řekne: Dobrý. Pak se zlepšil, je v prostorech, kde ho chceme mít. Věřím, že ho čeká nejlepší sezona výkonnostně, i co se týče čísel.“

Plánujete ještě posílit?

„Neustále na tom pracujeme. V realizačním týmu i skautském oddělení na tom děláme denně. Nemáme nic zavřeného, máme nápady, různé věci. Nebudu prozrazovat, ale že jsme vyhráli, nás určitě neponoří do medu. Nebudeme si říkat, že je všechno správně. Naopak musíme vše doladit.“

Cadu byl na tribuně...

„Nechtěl jsem tuhle posilu prozrazovat, ale když už se ptáte... (smích) Ne, dělám si legraci a kachnu. Přišel kluky pozdravit, fandil nejdřív béčku a pak šel i na áčko.“