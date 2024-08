Kdo je „Priske“ z Boleslavi: unikl smrti, chce vize a jde i proti všem

Tomu srovnání se nevyhne, ať chce, nebo ne. Byť je dané hlavně vnějšími podobnostmi. Švéd Andreas Brännström, jenž před rozhodujícím zápasem posledního předkola Konferenční ligy nastoupil místo Davida Holoubka v Mladé Boleslavi, přichází do českého fotbalu dvě léta po dánském kolegovi Brianu Priskem. Tedy muži, který postavil nové, mezinárodní základy pražské Sparty. Co je vlastně osmačtyřicetiletý holohlavý kouč zač? Kdy taky mohl přijít o život? A jaké má předpoklady k tomu, aby se mu něco podobného, jakkoli ve skromnějších parametrech, povedlo ve středu Čech?

Priske to neměl na startu své mise jednoduché. Přitom měl jednu výhodu: nepřicházel – z tuzemského pohledu – jako „no name“. Do povědomí se zapsal coby trenér Midtjyllandu, s nímž před čtyřmi lety vyřadil Slavii v play off Ligy mistrů (po výsledcích 4:1 a 0:0). Hodně se rozebíralo, jak dokázal eliminovat zbraně Jindřicha Trpišovského, vzájemný souboj byl tématem sám o sobě a v české lize dostal další grády. U Brännströma je to jiné, přesto s ním generální ředitel David Trunda již nějaký čas jako s případnou náhradou za Holoubka počítal. Brännström byl již dříve na obhlídce stadionu a zázemí a nyní se dočkal kontraktu.

Rodák ze Stockholmu, celým jménem Karl Thomas Christian Andreas Brännström, vyrůstal na předměstí, kde o něho pečovala svobodná matka. Fotbal hrával jako záložník a byl považován za jednoho z největších talentů své generace, kdyby jeho kariéru brzy nepřervalo zranění. Nastupoval za IK Sirius a Enköpings SK, v prvně jmenovaném týmu pak zahájil v roce 2007 trenérskou dráhu jako kouč mládeže. Posléze se na záskok ujal i prvního týmu, s nímž se dostal do druhé ligy a přesunul se do role asistenta.

Následovalo angažmá v třetiligovém AFC Eskilstuna, ukončené záhy kvůli neshodám s vedením. A přišly dvě klíčové štace v Dalkurdu, rozdělené dvouletou přestávkou. Tedy v klubu, který založili kurdští přistěhovalci v rámci projektu integrace do švédské společnosti a vlastně ho měli jako svůj národní tým. V březnu 2015 ho ovšem jen o kousek minulo tragické neštěstí. Stačilo tak málo...

Štastný zásah osudu

Bylo to v březnu 2015, když se chystali na návrat ze soustředění ve Španělsku. Už měli zabookované letenky na spoj z Barcelony do Stockholmu, s mezipřistáním v Düsseldorfu. Všech devětadvacet členů výpravy mohlo vyrazit společně, navíc to vyšlo nejlevněji. Výhled, že by v Německu museli