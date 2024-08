Univerzál Sörensen: vpravo, vlevo, ve středu. Smekl před Krmenčíkem

Proti Slovácku jste si protočil pozici s Mathiasem Rossem. Jaký byl důvod poločasové změny?

„Když se přesunu ze středu na stranu, tak mohu hrát víc dopředu. To byl náš plán, chtěli jsme využít moji silnější pravou nohu. Navíc se tím trochu uvolnilo místo pro Jardu Zeleného, míče jsme mohli vyvážet po obou stranách, tím jsme dokázali přetížit a přečíslit obranu soupeře.“

Je pro vás důležité zvládat více míst v sestavě?

„Ano, je dobré, že můžeme hrát na více pozicích, že máme různé typy hráčů v té naší zadní trojce. Tentokrát byl účel jasný, abych hrál víc dopředu.“

Často jste chodil do střetů s Michaelem Krmenčíkem. Bolely?

„Bylo to těžké, objevilo se spousta situací, kdy jsme si opláceli - rozdávali jsme i přijímali. Těžké to bylo také z důvodu, že on hodně soubojů vyhrál a oni nám potom zabíhali za záda.“

Navíc vám dal gól.

„Musím smeknout, trefil to parádně, na druhou stranu si myslím, že se mu to takhle povede jednou z tisíce pokusů. Ale abych to shrnul, s Krmenčíkem to byl velký souboj.“

Proč jste poprvé v sezoně v lize ztratili?

„Bylo to těžké, dostali jsme gól, navíc Slovácko je dobře organizované. Dostali jsme se zpátky do zápasu, ale třetí gól jsme tam bohužel nedotlačili. Máme za sebou jedenáct zápasů, devět jsme vyhráli, start vnímáme pozitivně.“