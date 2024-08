Legenda Šebrle o prvním gólu syna: Docela to trefil! Určitě chce ještě výš

Sám kdysi fotbal hrával na úrovni, zajímal se o něj dokonce Hradec Králové. Po vážném zranění se ale upnul na atletiku, v níž se stal legendou, prvním mužem, který v historii desetiboje překonal hranici 9000 bodů. Teď ale Roman Šebrle prožívá start kariéry svého potomka. I když má zrovna službu v redakci Primy, jako v neděli odpoledne.

Jakub Hora hodil dlouhý aut, váš syn Štěpán si počkal na odražený balon a z první ho pravačkou napálil k tyči. Jak se vám jeho první gól v Chance lize líbil?

„Měl šanci ještě předtím a trefil tyč. To jsem si říkal: Ježiši… Ale hrál dobrý zápas. Asi nejlepší pro mě je, že vidím, že se v první lize rozkouvává. Vidí, že kluci hrají podobně, dovolí si, nechce jen nic nezkazit, ale chce hrát. To mě těší. Docela to trefil. Mrzí mě ta první šance, ale jsem rád, že se konečně trefil v první lize. Pro mě je důležitější, že celý zápas hrál dobře. Makal nahoru, dolů, že si to užil.“

Vy jste v neděli na CNN Prima News uváděl Hlavní zprávy, měl jste čas se na zápas dívat?

„Koukal jsem se od první minuty na iPadu, viděl jsem všechno. Kluci hráli dobře. Chodil jsem na ně už loni a viděl jsem, že když měli horšího soupeře, hráli kolikrát horší hru, než když měli dobrého soupeře. První liga jim sedí. Samozřejmě jsem to prožíval.“

Zakřičel jste si při gólu?

„Jo, to víte, že jsem si zakřičel... Na iPadu to není tak vidět. Tušil jsem, že je to on, ale říkal jsem si: Takovouhle střelou? (směje se) Viděl jsem, jak se kluci radujou, byl jsem rád.“

Konzultujete spolu Štěpánovy výkony?

„Já mám doma u baráku hřiště sedmkrát čtrnáct metrů a je to nejlepší, co jsem mohl udělat. Děti na něm byly od rána do večera. Štěpa se tam vykopal, hodně mu to pomohlo. Já jsem hrával taky fotbal,