Hranáč: Nečekaná kometa a nadšenec do ligy. Za dva roky Premier League?

Během dvou sezon v lize se vypracoval do stálice reprezentace a nejdražšího transferu v historii Viktorie Plzeň. Robin Hranáč je v lecčems stoper starého střihu. „Baví mě na něm jeho jednoduchost. Přesně dokáže odhadnout, kdy si může vzít balon a jít s ním do strany, a kdy ho naopak úplně urvat někam,” popisuje Jiří Fejgl v novém díle iSkautu.

„Kdybych hrál vepředu, mít ho za sebou, tak jsem naprosto klidný. Říkal mi to i jeden z asistentů nároďáku, že je vyčuranej. Protože ví, na co má a na co nemá,” dodává Michal Kvasnica.

Přesto má Hranáč celou řadu aspektů, které ho předurčují k úspěchu v moderním fotbale. Je rychlý, skvěle reaguje, umí číst hru a je učenlivý. To vše vzbuzuje otázky, kde by mohl být Robin Hranáč za další dva roky. „Když budu trochu snílek a optimista a řeknu, že bude mít za sebou dvě super sezony v Hoffenheimu, proč by potom nemohl přijít třeba Newcastle?” ptá se Kvasnica.

Do té doby má ještě i v Hoffenheimu na čem pracovat. “Ještě to není takový šéf, jak se to od něj tolik očekává. Tolik se neprojevuje v kabině, i na EURO bylo vidět, že to řídí ostatní,” všímá si Jiří Fejgl.

