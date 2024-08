Saňák o Rosickém: Jako šéf se našel. Bolestivý vyhazov se odehrál s grácií

Zažil, jaké to je pracovat pod Tomášem Rosickým. Jako asistent Václava Jílka prožil na Letné a na Strahově mírně nepříjemné měsíce. Dvojka byla z klubu odejita v únoru 2020 po osmi měsících. Nebyly to lehké časy… Jiří Saňák však už tehdy poznal, že mladý sportovní ředitel může mířit vysoko. Třeba až do Ligy mistrů.

Sparta je v Champions League. Jaký podíl na tom má Tomáš Rosický?

„Má klíčovou roli, řekl bych. Sparta by nebyla tam, kde je teď, kdyby neměla Tomáše Rosického. Postup do Ligy mistrů i dva tituly jdou za ním.“

Mluvíte obdivně, ale on vás přece vyhodil. Jaké to bylo?

„Nikdy to není příjemné a mě to strašně mrzelo, protože člověk se cítil ve Spartě dobře, i když se nedařilo. Prostředí bylo sice tvrdé, ale konstruktivní, všechno se říkalo napřímo, do očí. Nechtěli jsme končit, nebyli jsme vyčichlí, člověk se cítil jako trenér na úrovni, i když se nedařilo. Ač je vyhazov bolestivá věci, odehrál se s grácií.“

Jaký je tedy Rosický šéf?