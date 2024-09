Sparta v Hradci: Kuchta musel odejít, Friisova ostrá rozmluva s Haraslínem

Video se připravuje ... I když Tomáš Wiesner i Lars Friis chválili Hradec, mluvili o složitém zápase, Sparta na vyprodaném „Malšáku“ poměrně lehce sebrala tři body a zakončila první část sezony vítězstvím 2:0. Zvládla to i bez Jana Kuchty, který dal pod Lízátky v minulém ročníku parádní gól. Naopak se projevil nový střelec Albion Rrahmani. Co ukázal duel úřadujících mistrů s „votroky“?

Bodový trojzubec Kuchta odešel do Dánska, Veljko Birmančevič před odjezdem na sraz srbského národního týmu zůstal pouze na střídačce. Sparta vyrukovala proti Hradci Králové se zbrusu novým ofenzivním trojzubcem. Albion Rrahmani, jenž v sobotu oslavil čtyřiadvacáté narozeniny, zapsal dva body za gól a asistenci. Prosadil se také Lukáš Haraslín, Krasniqi asistoval u druhé vstřelené branky. I když vepředu nastanou změny, Sparta má sílu. „Je neskutečné, jaké má hráče,“ ocenil Daniel Samek, záložník Hradce Králové. „Odešel Kuchta, ale kvalita nahoře je jednoznačně znát. Naši kluci se vzadu statečně prali, neměli to jednoduché, i když jsme se jim snažili co nejvíc pomoct. Ale rozhodla kvalita,“ doplnil. Albion Rrahmani se raduje z gólu proti Hradci • Foto ČTK / Josef Vostárek

Kuchta: nutný odchod Je pryč, za dva roky vyšlápl ve Spartě výraznou stopu. Jan Kuchta přestoupil do Dánska a fanoušci Sparty v Hradci ukázali, že to je hráč, který jim bude chybět. Ke konci zápasu několikrát skandovali jeho jméno. Centr trojzubce s Lukášem Haraslínem a Veljkem Birmančevičem je zkrátka pryč. Ale v jeho kariéře jde o obvyklou věc. Útočník o odchodu mluvil prakticky celou sezonu, už vloni v létě měl nabídku právě z Midtjyllandu. V zimě pak z USA a Japonska. „Budu ho postrádat, pro tenhle klub udělal mnoho dobrých věcí, nastřílel hodně gólů. Ale bylo nutné ho prodat, protože se chtěl posunout do zahraničí. Jde do skvělého klubu, který hraje o titul,“ vykládal trenér Lars Friis. Spokojen je s tím, koho má na špici k dispozici. „Olatunji se zlepšil, je tady Albion Rrahmani. Tuci nastřílel hodně gólů na to, jaký dostal čas. Máme opravdu dobré útočníky“ vypočítal. Kuchtův čas každopádně skončil. Victor Olatunji napadá soupeře • Foto ČTK / Josef Vostárek

Debata s Haraslínem V prvním poločase si přivolal k lavici Lukáše Haraslína a celkem dlouho dobu spolu debatovali. Nešlo o úplně klidnou rozmluvu, naopak. Pánové divoce diskutovali, gestikulovali. Lars Friis pak vyprávěl, o čem se slovenským křídelníkem emotivně rozprávěl. „Lukáš je chytrý kluk,“ usmál se trenér. „V každém jednom momentu se snažíme udělat v zápase to nejlepší. Měli jsme malou diskusi, šlo o taktické věci. Bavili jsme se o tom i o poločasové přestávce,“ pokračoval. „Šulo je pro nás důležitý, chci mu pomoct, aby se dostával do nejlepších situací a dával góly,“ doplnil kouč. V Hradci se to podařilo, Haraslín dal vítěznou branku. Lukáš Haraslín se raduje z gólu proti Hradci • Foto ČTK / Josef Vostárek

Soustředění v horách? Nastala doba reprezentačních zápasů. Což pro Spartu znamená jediné – volno. I když… „Pojedeme na soustředění v horách,“ řekl zcela vážně Friis. Pak se usmál, zase vtipkoval. „Hráči dostanou dva dny,“ upravil svou odpověď. Letenští odehráli třináct zápasů za poslední měsíc a půl, jenže třináct sparťanů má před sebou srazy národních mužstev. „Budou mít pak trochu volna, ale není to pro ně snadné. Máme náročný program, proto je potřeba hledat aspoň trochu času na odpočinek. A nebavíme se jen o hráčích. Je za námi obrovská mašinérie lidí, kteří pro nás odvádějí důležitou práci. Půjde o zasloužené volno,“ doplnil Friis. Další zápas jeho svěřence čeká za čtrnáct dnů proti Karviné, a pak se hned startuje jízda Ligou mistrů. Kouč Sparty Lars Friis • Foto ČTK / Josef Vostárek