Taková výheň je za trest, posteskl si střelec Šín. Áčková repre je motivace

Jak jste se cítil?

„Upřímně strašně... Pohybovat se v 14:30 v takové výhni je opravdu za trest. Nicméně jsem rád za góly, za to, že čísla přibývají. Snad budou přibývat i nadále.“

Ve středu v Karviné jste nebyl kvůli nemoci, ale vypadal jste fit.

„Přes týden jsem si dva dny proležel, chytila mě menší viróza. V první půli to pro mě bylo hodně těžké, byl jsem v laktátu. Ve druhé už jsem se do toho dostal, ale pak jsem odpadl.“

Prosadil jste se netradičně hlavou.

„Tanko krásně odtáhl hráče na přední tyč, Juroška poslal krásný centr, já se odpoutal od obránce a instinktivně se do toho položil. Čekal jsem, že do mě někdo naletí, ale nic. A u druhého gólu jsme kombinovali s Ewertonem, natajmovali jsme situaci, dal mi to pod sebe a já to na zadní propálil. Šlo to o tyčku, jen škoda že VAR mi zkazil gólovou radost. Přezkoumání trvalo strašně dlouho.“

Věřil jste, že bude platit?

„Ewe mi říkal, že nebyl v ofsajdu, takže jo. Rozhodčí nám pak pošeptal, že to vypadá na gól, ale asi se hledal nějaký faul, což jsem moc nepochopil. Fakt to bylo zbytečně dlouhé.“

Bod berete?

„Převládá zklamání, protože jsme sahali po výhře. Ale asi to tak mělo být.“

Nicméně kdyby se Jan Vodháněl minimálně jednou ze svých jedovek nemýlil, ještě jste prohráli...

„Furt si to naváděl na levačku, nevím, proč to nikdo z nás nepřečetl...“

Se spoustou mladých sigmáků se znáte z mládeže i reprezentace, že?

„Jasně, potkáváme se odmalička. Nejdřív v krajských výběrech, teď na reprezentaci. Pozdravil jsem se s Tádou Stoppenem, Hadašem, Mikešem Cahelem... Je fajn, že mladí už dostávají v Sigmě prostor a prosazují se.“

Znalost brankáře Stoppena se evidentně vyplatila, i když nájezd jste neproměnil.

„No právě, mohlo to být lepší. Měl jsem mířit na přední tyč kolem něj, ale řešil jsem to blbě do něj.“

S některými olomouckými hráči se teď potkáte v národním týmu. Ale povězte, není zvláštní patřit v áčku mezi náhradníky, v jednadvacítce mezi náhradníky a nakonec jet na sraz s dvacítkou?

„Kluci mi něco takového říkali, ale pan trenér Šustr mi už před týdnem volal, že pojedu s dvacítkou. Souhlasil jsem, je to pocta a v jednadvacítce je na mé pozici velký nátlak. Nedivím se tomu. Ale bylo příjemné překvapení vidět se pod čarou v áčku, to jsem nečekal. Další motivace do budoucna.“