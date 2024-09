Haló, jsme tady! Kliment se Šínem pozdravili kanceláře na Strahově

„To není otázka na mě, ale spíš na jiné trenéry,“ pokrčil rameny kouč Pavel Hapal. „Je radost s ním pracovat, je to velký talent Baníku. Dostává velký prostor, prosadil se dvakrát střelecky, klidně mohl dát i hattrick,“ připomněl šéf ostravské lavičky blonďákovu aktivitu na Andrově stadionu.

Přesto jeho jméno najdete až v kategorii U20, což je na pováženou, přestože Suchopárkův kádr je uprostřed pole natřískaný. Nejen talent, ale i tahoun a jeden ze zástupců kapitánů Baníku nastupuje v základní sestavě, posadil na lavičku Jiřího Klímu s Filipem Kubalou a obstál i v evropské konfrontaci s Urartu a Kodaní.

„Fantastický hráč, super talent. Jeho příběh zná každý, takže klobouk dolů za to, v jaké hraje formě. Baví ligu, je zajímavý pro český fotbal směrem do budoucna, což je skvělé,“ chválil i trenér Sigmy Tomáš Janotka.

Co chcete víc?

„Kluci mi o tom, že jsem dvakrát mezi náhradníky, říkali. Ale mně už před týdnem volal pan trenér Šustr a říkal, že budu ve dvacítce. Souhlasil jsem, je to pro mě pocta. V jednadvacítce je na mou pozici velký nátlak, takže se tomu nedivím. Ale příjemné překvapení bylo to áčko, je to pro mě další motivace,“ prohlásil Šín po remíze 2:2 na Hané.

Jasně, co má charakterní kluk říct. Přitom roste, na podhrotovou pozici je v Baníku jedničkou. Jeho důležitost pro Slezany se potvrdila nejen v Olomouci, ale už ve středu v Karviné (0:0), kde chyběl kvůli nemoci. Hostům scházela kreativita i pohyb bez míče.

V neděli jako by jak Kliment, tak Šín směrem na Strahov, kde sídlí FAČR, zvolali: Haló, jsme tady a máme formu. Budou v pondělí donominovaní?