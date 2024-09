Plzeň v Liberci: zajímavé posily a Tvrdoňův kiks. Stane se, řekl Koubek

Na nic nečekali a nové tváře vytáhli rovnou do základu. Plzni v neděli v Liberci (1:1) už přímo na place pomohla dvojice Svetozar Markovič a Prince Adu. Ligová premiéra naznačila, že Viktoria koupila ze zahraničí velmi zajímavé hráče. V těžkém duelu před reprezentační pauzou přesto ztratila – vystoupení posil přebila hrubice Mariána Tvrdoně, který pustil za záda lehký centr. Bod hostům zachránil nádhernou střelou Matěj Vydra. Konečná remíza jistě není to, co by si trenér Miroslav Koubek přál ke svým 73. narozeninám.