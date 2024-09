Kováč: Bodově zaostáváme. Tým má potenciál, čím uhlídal Šulce?

Berete bod s Plzní?

„Hráli jsme dobrý fotbal ve vysoké intenzitě, měli jsme trošku problém se standardkami. U první branky Plzně jsme měli štěstí, že tam byl malý ofsajd. Zápas to byl na pohled z tribuny asi dobrý, dali jsme darovaný gól, to se stane. Vydrys (Matěj Vydra) to pak krásně trefil, když jsme propadli ve středu pole. Trošku škoda, ale bod s Plzní se počítá, škoda, že to nebylo za tři, kluci si to zasloužili. Ale respektujeme Plzeň, také měla šance. Zdálo se mi to jako remízové utkání.“

Bylo v plánu na Plzeň vlétnout, když měla v nohách čtvrteční pohár ve Skotsku?

„Změnili jsme rozestavení a naopak trošku slezli níž. Míša (Hlavatý) běhal s Kalvim (Lukášem Kalvachem), nechali jsme pak volnější kraje. Nyarka jsme dali v útoku víc nahoru, chodil do prostorů za obranu, aby to Plzeň měla složitější. Prvních dvacet minut toho měli dost, ale nedali jsme gól. Tempo bylo vysoké, chtěli jsme po zisku míče dobrý přechod dopředu.“

Těší vás, že se obraně dařilo ubránit nebezpečného Šulce? Sám přiznal, že si příliš nezahrál…

„Hlavně jsme měli krátké hřiště, super vzdálenosti mezi řadami, tím pádem on neměl prostor, to byl náš cíl. Otevřenější fotbal do roztrhané obrany je pro něj, je skvělý pohybově, běhavý hráč.“

Jste spokojený s úvodem ligy?

„Měli jsme mít o čtyři, pět bodů víc, v tom vidím negativitu. V domácích zápasech jsme měli skvělé fáze, bohužel jsme nevydrželi v koncentraci a organizaci hry celou dobu.“

Na čem zapracujete během reprezentační pauzy?

„Od začátku sezony vnímáme tlak, je tady hodně nových hráčů. V zápasech jsme měli super pasáže. Ale… V Teplicích jsme udělali zbytečnou chybu v 94. minutě, proti Olomouci jsme dostali gól z penalty. Tyhle zápasy jsme měli uhrát bodově lépe. Doma se Slavií jsme odehráli skvělý zápas, ale chyběla tomu branka. Náš tým má obrovský potenciál, kluci jsou běžecky skvělí. Pořád je na čem pracovat – v klubu je nová organizace, trenér, spousty dalších nových lidí. Pokud bychom měli o pět bodů víc, budu velmi spokojený, ale ty nemáme, bodově zaostáváme. Teď si trošku odpočineme, hodně hráčů jede na nároďák, snad se vrátí zdraví a budou v pohodě.“