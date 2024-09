Král Ewerton: TOP cizinec a nejdražší hráč v historii Baníku. Kolik bere?

Vynechejte Slováky (takový Viliam Hýravý promine) a zapátrejte v paměti, který cizinec byl v Baníku nejvýraznější. Nebo rovnou nejlepší, ať to zní. Srdjan Plavšič? Nemanja Kuzmanovič? Dyjan Carlos De Azevedo? Davor Kukec? Fernando Neves? Při vší úctě k nim, současný kapitán Ewerton je o parník jinde. „Cítí se u nás dobře – a je to vidět,“ říká trenér Pavel Hapal na adresu nejlépe placeného fotbalisty v historii ostravského klubu. „Ale on tu vysokou smlouvu splácí,“ hájí expert David Kobylík statisícové měsíční náklady na Brazilce hrajícího v životní formě.