Bužek o nervozitě ze Slavie: Kdybych se nezranil, třeba je to celé jinak

V letní přípravě byl tak dobrý, že Slavia narychlo zrušila jeho odchod na hostování do Karviné a chystala si ho do základu na první ligový duel na Slovácku. Jenže těsně před ním se Alexandr Bužek (20) zranil, a když dostal po uzdravení šanci ve druhé půli domácí bitvy o Ligu mistrů s belgickým Unionem St. Gilloise, vstřelil si za stavu 3:0 vlastní gól. Od té doby si za áčko nekopl. „Docela dlouho jsem se s tím vypořádával. Nečekal jsem, že mě to až tak poznamená. Ale už se cítím mnohem líp,“ líčí v rozhovoru pro deník Sport a server iSport.cz nadaný střední záložník, jenž v létě dorazil do Edenu ze Zlína.

Řeší se váš odchod na hostování, Slavia vás nenapsala na soupisku pro Evropskou ligu. Už víte, kam půjdete?

„Sám nejsem úplně přesvědčený o tom, co je pro mě dobrá volba. Musím nad tím popřemýšlet. Samozřejmě i Slavia si musí vyhodnotit, jestli jsem pro ni tak potřebný, abych zůstal v áčku. Mám čerstvě dvacet let, jsem mladý. Herní vytížení je velmi důležité. To ví určitě i klub. Přípravu jsem odehrál celou, a pak jsem se zranil. Trošku mi ubyla fyzička, která je zvlášť ve Slavii hodně potřeba. Proto jsem odehrál dva zápasy za béčko, abych se do toho zase dostal.“

Těsně před sezonou jste měl nakročeno do Karviné. Proč to nakonec padlo?

„Bylo to domluvené. Trenér Hyský je blízce spojen se Slavií. Ale povedla se mi letní příprava, zalíbil jsem se. Takže jsem zůstal, za což jsem hodně rád. Trenéři mě připravovali na první kolo na Slovácku, měl jsem být v základu.