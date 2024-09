Holý je po návratu z Anglie volný: Volal Kristek, ale Dynamo je odevzdané

Toho chlapa nepřehlédnete. Také se o něm už pár let traduje, že je nejvyšším brankářem profesionálního fotbalu. Tomáš Holý předváděl svých šest centimetrů přes dva metry sedm let v Anglii, jenže aktuálně je bez práce – třeba jako bývalá reprezentační jednička Tomáš Vaclík, s nímž trénuje každý den ráno od sedmi v areálu Sparty na Strahově. „Už je to frustrující. Pěkně mě to štve,“ přizná gólman původem z Rychnova nad Kněžnou.