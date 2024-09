Další „míče“ pro ligu? Chceme i hlavního partnera, říká Hajný z LFA

750 milionů. To číslo nepotvrdí, ale říká: „Není to odhad, který by byl od reality daleko.“ Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA) v dalším díle seriálu serveru iSport.cz a deníku Sport Peníze v lize tvrdí, že nejen trojnásobný nárůst financí potvrzuje, jak profesionální fotbal celospolečensky sílí. „Spojit se s ním dnes není nic špatného. Naopak, cítíme, že je to už i otázkou prestiže,“ libuje si. A i když se už teď kluby těší z historických příjmů, může prý být ještě líp.

Na otázky odpovídá v rozlehlé zasedačce v libeňské kanceláři LFA. A právě tady byl Daniel Hajný i se svými kolegy u toho, když se dozvěděli, že sázková kancelář Chance nabídla ohromujících 260 milionů za rok. Na pět sezon.

Vybavíte si přesně ten moment?

„Princip všech tendrů byl totožný. Najali jsme si společnost Deloitte, aby nám je zastřešila. My i představitelé klubů z pracovní skupiny, která se na výběrovém řízení podílela, jsme se s nimi sešli a oni nám vždy otevřeli obálku a přečetli nabídku. Pokud jde přímo o nabídky Chance na generálního partnera, byla tu až nečekaně pozitivní atmosféra, kdybych to měl popsat kulantně. Nepoužil bych slovo šok, ale bylo to velmi příjemné překvapení. Mohu si dovolit říct, že je to v historii českého profesionálního fotbalu částka naprosto mimořádná. Do jisté míry jsme zažívali euforii, navíc v součtu za pětileté období ta suma zní nádherně.“ (usmívá se)

Klidně ji pojďme říct, pětkrát 260 milionů je 1,3 miliardy korun.

„Myslím, že když řeknete tohle číslo, tak nebudete daleko. Nemohu být konkrétní, ale rozhodně přesahuje miliardu.“

Je to jackpot, bingo?

„Já bych takové výrazy v téhle souvislosti úplně nepoužil, protože pro mě to není náhoda nebo štěstí. Jako že nám něco spadlo z nebe. Byl to výsledek několika důležitých faktorů a jeden ze stěžejních je dlouhodobá práce profesionálních klubů. Za poslední roky se vše významně změnilo a posunulo, zásadně nám samozřejmě pomohlo osamostatnění profesionálního fotbalu. Takže se na nebi najednou neobjevila nějaká kometa... Na druhou stranu jsme si asi v odhadech netroufali pomyslet na to, že by kluby mohly získat tolik peněz.“