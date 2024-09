Švédský kouč Boleslavi: Priske a Friis? Sleduju je. A Kušej potřebuje svobodu

Bylo to, řekněme, očekávané překvapení. Už od léta se šuškalo, že v Mladé Boleslavi cílí na kouče z ciziny. David Holoubek sice dovedl mančaft do předkol Konferenční ligy, jeho práce však nebyla přijímána jednoznačně pozitivně. Mladého Čecha (na trenérské poměry) nezachránilo ani to, že prošel přes dvě předkola. V tom rozhodujícím uhrál v prvním utkání remízu s maďarským Paksi a pakoval se. Odvetu už vedl – a zvládl – Andreas Brännström.

Jak se vlastně kouč ze Švédska ocitne v Mladé Boleslavi?

„V tomhle byznysu nikdy předem nevíte, kde skončíte, což je na tom vlastně zábavné. Pan Trunda, který chtěl změnu, mi prostě zavolal. Měli jsme dobrý rozhovor o budoucnosti klubu, takže jsem tady.“

Nebál jste se načasování vašeho příchodu? Přece jen bylo před důležitou odvetou v Maďarsku o postup do základní skupiny Konferenční ligy…

„Ano, samozřejmě to byly výjimečné okolnosti. Na začátku to nebylo ani v plánu – přijít k týmu tři dny před takhle důležitým zápasem. Seběhlo se to rychleji, než mohl kdokoliv předpokládat, včetně mě.“

Čím vás David Trunda přesvědčil, abyste jeho nabídku přijal?

„Víte, někdy ve fotbale lidé hned mluví o penězích, nebo třeba o tom, že vám přivedou toho a toho útočníka. My jsme vlastně v první fázi vůbec nehovořili o fotbale, bylo to spíš o tom, jak vybudovat klub a jak v něm vypěstovat ty správné hodnoty. Jak postavit v Mladé Boleslavi něco nového. Přistupujeme k tomu jako k novému projektu.“