Diouf: Prototyp Trpišovského beka. Slavia počítá, že je do roka pryč

Absolutní trefa do černého na transferovém trhu. Klenot skautingu Slavie, která objevila hráče, který ještě před rokem a půl ani nepůsobil v profesionálním fotbale, natož v Evropě. I když měl v sešívaném dresu El Hadji Malick Diouf kolísavý první půlrok, nakonec se už stačil vypracovat do role jednoho z nejdůležitějších hráčů v sestavě Jindřicha Trpišovského. A taky toho nejproduktivnějšího.

„Nejlepší teenager v české lize. Pokud bude pokračovat v současných výkonech, tak je do roka pryč. Slavia s tím i počítá. Je hrozně silný v soubojích, a to hlavně vzdušných, což je pro Jindřicha Trpišovského jedna z hlavních věcí,” chrlí v novém díle iSkautu superlativy na stranu Dioufa redaktor Sportu Bárt Černík, který se specializuje na Slavii.

„Je to přesně prototyp hráče do fotbalu Jindřicha Trpišovského,” pokračuje Jiří Fejgl. “Je to fyzicky nadupaný borec, vidím v něm jednu vlastnost - valí na bránu, jde dopředu, je to tahový hráč s neuvěřitelným nákopem,” chválí Dioufa.

