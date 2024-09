Spokojený Koubek: Šulc? Nejlepší hráč v Česku. Chorý není ústřední téma

Byl zápas po prodloužené reprezentační pauze hodně náročný?

„Udělali jsme takový tréninkový proces, že jsme věřili, že zápas pro nás po delší pauze náročný nebude. Dokonce jsme si zahráli v rámci sobotního tréninku v kratším časovém úseku modelové utkání. Věřil jsem týmu, že v rytmu bude.“

Šlo o zápas Pavla Šulce?

„Ano. Je skvělý, co k němu říct… Momentálně ho považuji za nejlepšího hráče, co běhá po českých trávnících. Dokazuje to na mezinárodní scéně, teď odehrál výborný ligový zápas, je ve skvělé formě. Buďme za něj rádi, snad mu to vydrží. Hlavně musí zůstat zdravý.“

Nedohrál zápas proti Ukrajině. Hrozilo, že ze zdravotních důvodů nebude k dispozici?

„Zranění ze zápasu s Ukrajinou nebylo vážné, byl by k dispozici už v sobotu na utkání s Teplicemi. Šlo o naražení v oblasti kyčelního kloubu, to odeznělo a nijak ho to nelimitovalo. Od zápasu s Ukrajinou měl týden, všechno se vstřebalo. Až na první dva dny po návratu z reprezentace trénoval normálně.“

Nepodařil se vám vstup do zápasu, v závěru jste se zase báli o výsledek. Co mužstvu vyčtete?

„Měli jsme do zápasu trošku jiný taktický záměr, než obvykle - v krytí hráčů, napadání soupeře, který hraje čtyřkovou obranu, z hlediska napadání a vysokého presinku. Muselo si to chvilku sednout. Postupně se to určitě zlepšilo, podali jsme dobrý výkon, líbil se mi. Byl plný energie, tempa, dynamiky, rychlosti. V závěru, když vedete dva nula, nemáte nikdy vyhráno, vždycky může padnout gól. Zkomplikovali jsme si to, o to bylo utkání těžší. V prvním poločase jsme mohli dát tři góly. Ale to patří k fotbalu.“

Už něco chystáte na Slavii?

„Zatím nic, teprve se zamyslíme nad tím, jak tam budeme hrát. Zatím to bylo předčasné, chystali jsme se na nejbližší zápas. Ale že by zápas s Olomoucí byl mustr na Slavii, to asi ne.“

Pomůže vám, že dobře znáte Tomáše Chorého?

„Půjde o boj Plzně proti Slavii, ne proti Tomáši Chorému. Stejně jako dneska to nebyl boj proti nejlepšímu střelci ligy Honzovi Klimentovi. Vždycky je to o dobrém kolektivním výkonu. Tomáš Chorý pro nás není stěžejní téma zápasu, co nás nenechá spát, tím se určitě nezabýváme.“