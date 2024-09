Trpišovského potěšili útočníci: S Chorým na Plzeň počítáme. Co Lingr?

Pohled na základní sestavu Slavie by vystrašil každého subtilnějšího stopera. Mojmír Chytil a Tomáš Chorý vedle sebe. Tvrdé, vysoké a navrch vysoce nebezpečné kombo. Výsledek tahu Jindřicha Trpišovského – výhra 2:0 nad Mladou Boleslaví, gól Chytila a dvě předfinální přihrávky Chorého. Zápas navíc okořenil i navrátilec Ondřej Lingr. „Fotbalově vyspěl, vrátil se v dobrém nastavení, ale chybí mu to nejdůležitější – praxe,“ řekl Trpišovský a zmínil i Petra Ševčíka.

Poprvé jste vsadil na duo Chytil-Chorý, jak jste s nimi spokojený?

„Když pominu prvních patnáct minut, hodně. Nevyužívali jsme je tolik, jak jsme chtěli. Jeden třeba odtáhl hráče, druhý šel do prostoru, ale nepochopili jsme se. Jejich síla se ukázala, když máte ve vápně dva takové hráče, jeden na sebe naváže soupeře a druhý si může najít balon. Nejdříve hrál Chytil takovou hybridní roli, pak se posunul Provod na desítku a hráli spolu vepředu.“

Celkově jste s výkonem spokojený?

„Zápas byl pod kontrolou a měli jsme hodně šancí, takže spokojený jsem. Mladá Boleslav měla na začátku dobrý pohyb a my byli nepřesní. Ráz zápasu nám změnil Provod, dokázali jsme si na stranách otevřít prostor. Až na jednu pasáž ve druhé půli jsme dobře pracovali i dozadu.

Z lavičky naskočil Ondřej Lingr, jak pro něj bude těžké dostat se do sestavy?

„Je na něm trochu znát herní vytížení. Nejvíce mu zatím chybí intenzita, bazény. Postupně na tom pracujeme, ale rychle se do toho dostane, má výhodu toho, že nás zná. Je univerzál, který dokáže hrát vepředu na více místech. Fotbalově vyspěl, vrátil se v dobrém nastavení, ale chybí mu to nejdůležitější – praxe. Když odcházel, byl u nás jedním z nejvytíženějších hráčů, a to bude pokračovat.“

Venkovní zápasy byly vždy trochu strašákem. Proč tomu i výkonnostně bylo tentokrát jinak?

„Přispělo k tomu hřiště, musím poděkovat. Určitě to v tom počasí, co bylo, nebylo jednoduché. Výhry je potřeba si vážit, Bolka odehrála skvěle kvalifikace evropských pohárů a má kvalitu. Až na jednu situaci jsme dokázali eliminovat Ladru s Kušejem. Potvrdili jsme to, co jsme načali před repre pauzou. Ti, co tu byli, dobře trénovali. Základem všeho byl dnes běžecký výkon, byl blízko optimu. Pomohlo nám upřímně i to, že se nehrálo v Ostravě. Základem ale je, že hráči vzadu zvládají těžké situace, tým stojí na pevných nohách.“

Diouf má za sebou dlouhou cestu ze Senegalu na svůj premiérový reprezentační start a po návratu opět skóroval. V jakém je rozpoložení?

„Pro něj i pro nás to dopadlo ideálně, měl start, podíval se domů, a zároveň nastoupil jen za pět minut. Trochu si tam odpočinul. Moc se na to těšil, reprezentace byl jeden z jeho největších snů. Na začátku zápasu mu moc nešly centry, ale jinak to byl komplexní výkon. Neustálá aktivita, spolehlivost vzadu, což jsme s ním řešili, když přišel. Jsem z něj nadšený. Je pracovitý, má emoce, je dobře nastavený. Dobrý centr, dobrá střela, dobrá hlava.“

Blíží se první velký šlágr s Plzní. Jakou roli v něm bude hrát Tomáš Chorý?

„Koncentrace na tento zápas byla velká, navíc jsme se předtím připravovali na Ostravu. Moc v hlavě jsme to neměli. Pro Chorase to bude náročný zápas, stejně jako tehdy pro Krmenčíka. Důležité pro nás bude domácí prostředí, ačkoliv jsme loni na podzim prohráli. Tým Plzně je skvělý, trenéři i hráči. Nedostávají góly, čeká nás asi tvrdá obrana a dobývaní. Šulc je ve skvělé formě, kterou potvrdil v reprezentaci a proti Olomouci. S Chorým na Plzeň počítáme, zná obránce, gólmana i prostředí. Je lepší ho mít na své straně, než proti němu hrát.“

Petr Ševčík zatím není příliš vytížen a není ani na soupisce Evropské ligy. Jaké jsou s ním plány?

„Trochu to na něj padlo, chtěli jsme ho tam dát původně z lavičky, ale museli jsme tam dát výšku, tedy Štěpána Chaloupka. Což je mimochodem příjemné překvapení na pozici číslo šest. Ševčík ale ještě neřekl poslední slovo. Hodně nám pomůže. Také si prošel obdobím po nároďáku, lehce se zranil. Na soupisce pro Evropu není, protože v momentě, kdy hraje každé tři dny, dojde často ke zranění. Zdraví je pro něj alfa omega. Bylo to těžké rozhodování, na soupisce jsou totiž jen tři hráči do středu, jeden příchod nám tam nevyšel. Chceme využít i Dominika Pecha.“

V závěru přestupového termínu jste přivedli mladého útočníka z Černé Hory – Vladimira Perišiče. Za béčko už stihl gól, nepočítáte s ním už v této sezoně?

„Na Perišiče jsme dostali tip, líbilo se nám jeho zakončení. Bylo to pro klub za dobré peníze. Je pro něj dlouhodobý plán v B týmu, musí nakoukat české prostředí. Ale kdo ví, třeba půjde ve stopách Abdallaha Simy, u ofenzivních hráčů je to často jednodušší než u defenzivních. V personální nouzi to může být varianta, teď jsme třeba na předzápasovém tréninku přišli o Filu, kvůli vazovému zranění bude mimo na dva týdny.“