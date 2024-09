Chytil jako kat Boleslavi, blonďatý gang nepomohl. Ztracený syn je zpět

Video se připravuje ... Slavia předvedla v souboji českých evropských zástupců v Mladé Boleslavi dominantní a vyzrálý výkon, vyhrála 2:0. Nejlepší v rámci venkovních klání v lize v dosavadním úvodu ročníku. Ukázal se specialista na tým z Lokontrans Areny Mojmír Chytil, který se proti Boleslavi v nejvyšší soutěži prosadil už popáté. Domácím nepomohla k překvapivému bodovému zisku ani změna image.

Defenzivní hráz před osmým schodem 13:1. Vskutku impozantní skóre, které mimo jiné díky pozitivnímu rozdílu dvanácti branek znamená, že Slavia je po sedmi odehraných kolech v čele ligy. Sparta sice pálí častěji, jelikož ale Peter Vindahl tahal míč z brány už šestkrát, o dvě branky zaostává. „Základem dobrých výkonů je, že hráči vzadu zvládají těžké situace, tým stojí na pevných nohách,“ řekl Jindřich Trpišovský po další nule. Do dobře fungující formace se tak zatím nedaří probojovat Davidu Zimovi, ačkoliv zrovna Jan Bořil za svými kolegy v Mladé Boleslavi lehce zaostával. V samotné historii české ligy začali „sešívaní“ soutěž defenzivně lépe jen dvakrát. V sezoně 2017/18, tedy první kompletní pod Trpišovským, a v ročníku 2019/20, posledním titulovém. Osm zápasů ale Slavia na jedné obdržené brance nikdy nevydržela, ve zmíněných sezonách jí pokazily bilanci překvapivě týmy Zlína a Opavy. Tentokrát bude mít Slavia proti sobě těžší kalibr, doma vyzve Plzeň. Překonají Antonín Kinský a spol. zrádný osmý schod? Slavia zavítala na hřiště Mladé Boleslavi • Foto ČTK / Petrášek Radek

Starý Chytil a jeho první gól Na Mladou Boleslav umí. Po dvou gólech ji vstřelil i ve svých předchozích klubech, tedy v Pardubicích a v Olomouci, nyní si Mojmír Chytil vychutnal první za Slavii. Ale především první v tomto ročníku. Útočník gól vstřelil až v jedenáctém zápase této sezony, loni na něj přitom čekal jen 70 minut. „Mám z něj hodně radost, byl pro nás minulý rok důležitý. Měl problém se zraněním, po EURO to dotahoval, nemohl pořádně trénovat. Datově vypadal hodně špatně. Teď to vyřešil a byl to starý Mojma.“ Chytil si navíc rovnou vyzkoušel spolupráci s Tomášem Chorým, kterou zažil jen v národním týmu. V kooperaci dvou věží zaujal výjezdy do krajních oblastí hřiště. „Byl to záměr, tak různě jsme tam rotovali i s Lukášem Provodem,“ zmínil sám hráč. „A spolupráce s Chorým? Když s ním hraju, dám gól, takže za mě super,“ zubil se. Mojmír Chytil slaví branku do sítě Boleslavi • Foto ČTK / Petrášek Radek

Dva důležité návraty Zápas v Mladé Boleslavi přinesl slávistům hodně pozitiv, například návraty dvou ofenzivních zbraní. Ta první, Ondřej Lingr, Slavii chyběla rok, druhá v podobě Conrada Wallema dva měsíce. Český reprezentant naskočil do dění po hodině hry a do stagnujícího zápasu přinesl klasicky vlnu energie. Téměř i skóroval, ale nakonec se do statistik zapsal jen žlutou kartou. Umí z lavičky měnit zápasy rozhodně lépe, ale vzhledem k nízkému vytížení je jasné, že návrat do top formy bude chvíli trvat. „Nejvíce mu zatím chybí intenzita, bazény. Postupně na tom pracujeme, ale rychle se do toho dostane, má výhodu toho, že nás zná,“ ví Trpišovský. Lingr si i tak užil nadšené skandování jeho jména ze sektoru hostů. I Conrad Wallem, který tentokrát operoval na pravé straně hřiště, mohl skórovat. Jeho situace byla dost odlišná, z týmu vicemistra chtěl odejít, jeho přestupové plány ale ztroskotaly. Reprezentační pauzu vzal jako prostor pro restart, se Slavií zakopal válečnou sekeru a je opět k dispozici. Pro Pražany je to dobrá zpráva. Při zranění Ivana Schranze a Lukáše Vorlického potřebují do předních řad co nejvíce hráčů, kteří mohou přiložit ruku k dílu. Ondřej Lingr se vrátil do slávistických barev • Foto Pavel Mazáč / Sport

Blond záře Na body proti Slavii to sice nestačilo, ale kdekdo se asi musel zasmát, když viděl vybíhat k utkání proti „sešívaným“ blonďatý gang. Mladoboleslavští hráči se totiž všichni obarvili, což pramenilo ze sázky spojené s postupem do Konferenční ligy. Prý hecovačka, kterou vyvolali starší hráči kádru. A když už je někdo prostovlasý, jako třeba stoper Martin Králik, obarvil alespoň vousy. „Já jako tmavovlasý jsem se moc netěšil, až takhle vyběhnu, ale naštěstí už to odrůstá, tak už to není úplné sluníčko,“ prozradil stoper Středočechů Marek Suchý. V základní sestavě se však jedna výjimka přece jen našla. Patrik Vydra nastoupil bez přelivu. Důvod? Spíše úsměvný. Prý za to může pozdější návrat ze srazu reprezentační jednadvacítky, takže nestihl kadeřníka, který jeho spoluhráče barvil. Jak vidno, ani nová image na Slavii nestačila, ale vypovídá o jednotě mladoboleslavské kabiny. Lavička Mladé Boleslavi v zápase se Slavií • Foto Pavel Mazáč / Sport