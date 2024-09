Baník v Teplicích: Němečkovy kiksy, výhra venku po půl roce. A penalta?

Video se připravuje ... Po téměř půl roce slaví Baník výhru na půdě soupeře, po dlouhé pauze se v Teplicích (3:2) sice pomalu rozjížděl, ale pomohly mu dvě hrubé chyby brankáře Luďka Němečka. I verdikt sudího Ondřeje Berky, neboť po hodině hry měli domácí kopat penaltu, jelikož Matěj Chaluš po odehrání míče ve vlastním vápně sestřelil Richarda Jukla. Nestalo se, a tak krátce nato vstřelil Ewerton vítězný gól. Co ještě duel s pěti brankami divákům nabídl?

Němeček daroval dva góly Baník po špatném úvodu, kdy se domácí dostali do několika tutovek i vedení, vysvobodil teplický brankář Luděk Němeček. Ve 37. minutě před přímým kopem špatně postavil zeď i sám sebe, neboť čekal centr do vápna, a David Buchta ho krouceným obstřelem na přední tyč překvapil. Šlo o tuze laciné srovnání skóre. Nutno dodat, že nařízená standardní situace a zejména žlutá karta pro Jehora Cykala byly dosti přísné. Kontakt ruky s dresem Matějem Šína nebyl intenzivní. Druhý kiks předvedl Němeček krátce po změně stran. Neudržel v rukavicích centr z rohu, protože narazil do Patricka Kpoza, a Karel Pojezný již neměl problém vypadlý balon dorazit do sítě. Na následnou Ewertonovu parádu neměl nárok, ale asi by se nikdo nedivil, kdyby se mezi tři tyče příště v Pardubicích vrátil Richard Ludha... Teplický brankář Luděk Němeček inkasuje v utkání proti Baníku Ostrava (2:3) • Foto ČTK / Jan Šťastný

Nebezpečný Bílek trápil Kpoza V této sezoně ještě nezapsal ani gól, ani asistenci. Pravý wingbek Michal Bílek na premiérový kanadský bod čeká, přitom jen za první poločas mohl mít několik asistencí. Teplický bojovník trápil levou stranu ostravské defenzivy, zejména nejistého Patricka Kpoza. Do gólovky vyslal Jakuba Urbance i Jakuba Emmera, nicméně spoluhráči nebyli přesní ani důrazní. Efektivita Severočechy pohřbila, Bílek je tak navzdory dobrému výkonu, co se týče produktivity, stále na nule. Druhá asistence se totiž ve fotbale, na rozdíl od hokeje, nepočítají. Proto nemá šestadvacetiletý fotbalista áčko u Gningovy trefy. Záložník Teplic Michal Bílek • Foto Profimedia.cz

Pojezného dvojitá oslava Karel Pojezný teprve podruhé v sezoně nastoupil ve čtyřobráncovém rozestavení v základní sestavě, kde nahradil Michala Frydrycha. Předtím působil převážně v systému na tři stopery. Vypadá to, že on a Matěj Chaluš budou nyní pro kouče Pavla Hapala prioritními volbami. Pojezný důvěru oslavil stylově: premiérovým gólem v elitní soutěži. Na to, jak dobrou ránu má ostrou levačkou, skóroval až v 65. prvoligovém zápase. Filip Vecheta z Karviné v souboji s Karlem Pojezným z Ostravy (0:0) • Foto ČTK / Jaroslav Ožana

Daniel kdo? Smolný debut Zdecimované Teplice kosí marodka, zdravotní problémy nejenže na Stínadlech pokračují, ale zhoršují se. Proti Baníku vytáhl trenér Zdenko Frťala do sestavy devatenáctiletého debutanta Daniela Danihela, jenž měl na levé straně stoperské trojice eliminovat Davida Buchtu s Abdullahim Tankem. Nicméně ligová premiéra se slovenskému obránci, který do Teplic přestoupil v červenci z Trnavy, nepovedl. Nikoli herně, ale co se smůly týče. Danihel na place vydržel jen 23 minut, poté lehl na trávník a musel kvůli zranění střídat. Nástupce Jehor Cykalo sice dokázal ostravského forvarda Tanka pohlídat a ještě nádherně skórovat v úplném závěru, ale Severočechům to k bodům nepomohlo. Prohráli počtvrté v řadě, i když nemuseli. V 62. minutě měli kopat penaltu za Chalušův skluz na Jukla. Ondřej Berka faul nesignalizoval, ačkoli pět minut předtím za stejný zákrok udělil Lukáši Marečkovi žlutou kartu. Daniel Danihel nyní působí v A-týmu Teplic • Foto fkteplice.cz