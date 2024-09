Výhry si hrozně vážím. Vecheta? Potřebuje pevnou ruku, říká Hyský

Útočník Filip Vecheta se povedl, co říkáte?

„Jsem strašně rád, že se mu takto střelecky daří. Změna prostředí mu určitě pomohla. Filip potřebuje mít nad sebou pevnou ruku. Rád si uleví a on to ví. Začátek v Karviné se mu povedl. S Bohemkou i v Teplicích hrál výborně. Pak to trošku spadlo. Možná proto, že ze Slovácka nebyl zvyklý tolik hrát. Zřejmě mu pomohlo, že jsme teď na Spartě nehráli. V repre pauze odjel s jednadvacítkou, kde toho moc neodehrál. Po návratu měl čas týden potrénovat a dostat se do pohody. Byl to od něj velmi dobrý, komplexní výkon. Dal gól a jeho další střela skončila na břevně.“

Potřeboval tým nutně první domácí vítězství?

„Pro nás je to extrémně důležitý výsledek. Hrozně si toho vážím, doteď se nám doma nepodařilo vyhrát. Byl to vyrovnaný zápas. V prvním poločase jsme byli trošku odvážnější mužstvo, dostali jsme se po pěkné akci do vedení. Asi bylo jasné, že Jablonec o přestávce něco změní a bude s tím chtít něco udělat. Chvíli nám trvalo, než jsme se na změnu rozestavení soupeře adaptovali. Naštěstí máme v bráně Kubu Lapeše, který má výbornou formu a působí na tým velice klidně. Když to potřebujeme, tak nás podrží. Z celého mužstva jsem měl velmi dobrý pocit.“

Proč chyběl útočník Lucky Ezeh? A kdy bude zdravý Lukáš Endl?

„Má tržnou ránu, která mu nedovolila být v nominaci. Lukáš Endl je kapitola sama pro sebe. Bere antibiotika, měl náběh na zápal plic. Nemusí to být jenom krátkodobá záležitost. Začátek angažmá mu bohužel z hlediska zdraví vůbec nevyšel. Trápí se dlouhodobě, je potřeba, aby se dobře vyléčil. Až se to stane, budeme moct mluvit o tom, že máme v týmu nového hráče. Zatím nemohl ukázat, co v něm je.“

Proč znovu střídal švédský stoper Douglas Bergqvist?

„Dneska nebyl v pohodě. Prodělal nějakou virózu, necítil se dobře od žaludku. Signály o jeho stavu jsme měli předem. Věděl jsem to, ale ne od hráče. Doug je typ, který chce pomoct týmu, jde i přes bolest. Je to viking. Šel do toho, možná to v některých situacích není dobře. Bylo vidět, že není úplně ve své kůži. Není dobře, že u něj pořád řešíme nějaké zdravotní problémy. Byl bych rád, kdyby se to zastavilo a dal se do kupy. Ale i přes handicap, který měl, zvládl tu půlhodinu velmi dobře. Pak už byl asi dehydrovaný a řekl si o střídání. Nikdy to není příjemné, ale poradili jsme si s tím. Jarda Svozil byl připravený, věděl, že tohle může nastat. Ukázal, že se teď cítí dobře. Dal mužstvu to, co od něj potřebujeme. Tyto tři body nás zklidní.“