Odlišná nálada pravých záložníků: Buchta slavil, Bílek litoval. Ubíjející, řekl

V Teplicích nepříjemnou sérii prolomil kulišárnou, byť tentokrát ne svou tolik originální šajtlí. „Když jsem se podíval, kde stojí gólman a zeď, přišlo mi, že jsou víc na zadní tyči. Asi očekávali centr, tak jsem si řekl, proč to nezkusit. A povedlo se to,“ líčil Buchta svou ránu, kterou překvapivě srovnal stav na 1:1.

Přímák z pravé strany neposlal do ohně jako o pár hodin dříve královéhradecký Adam Vlkanova na parťáka Filipa Čiháka, ale brankáři Luďku Němečkovi jej kolem dvoučlenné zdi, konkrétně Daniela Trubače, zakroutil přesně na přední tyč.

Nešlo o žádný plán plynoucí z předzápasové přípravy. Byla to spontánní reakce inteligentního fotbalisty s výbornou kopací technikou. A samozřejmě taky Němečkova chyba (první ze dvou), to především.

„Abych pravdu řekl, tohle jsme nacvičené neměli. Je to improvizace hráče, který standardní situace umí kopat. On se takhle rozhodl, udělal to výborně, gólman tam byl pozdě a nám to hrozně pomohlo. Kdyby zápas v poločase byl 1:0 pro Teplice, tak by to bylo určitě složitější,“ věděl kouč Baníku Pavel Hapal.

Buchta se konečně trefil

Viděli jste úlevu. Buchta zásah potřeboval jako sůl, v pětadvaceti letech a s vylepšenou smlouvou, kterou podepsal před půlrokem až do června 2027, musí být lídrem. Rozdílovým plejerem.

V odvetě s Kodaní jím byl, ale jinak se od něj zatím v této sezoně upřímně čekalo víc. Nepomohlo vyloučení na Slovácku ani měnění pozic. Ne, opravdu není ryzí wingbek. Díky individuální kvalitě tam spolehlivě zaskočí, nicméně přednosti má jinde. Na posledních třiceti metrech. Ve finále.

Během dlouhé pauzy si se snoubenkou odpočinul v beskydské přírodě a na Stínadlech ožil. Branek mohl dát víc. Neproměněná šance po hodině hry, kdy netrefil ve skluzu prázdnou bránu, mu možná bude předhazována, ačkoli je nutné dodat, že Abdullahi Tanko mu balon předložil jak psovi, jak se říká...

„Čekal jsem, co Tankys udělá. Dobře si to hodil kolem brankáře, ale čekal jsem nahrávku do nohy, abych to mohl z prvního dotyku sklepnout do prázdné. Ne přede mě. Musel jsem do skluzu, ale asi to šlo trefit. Šlo vyřešit více brejků, gólů jsme mohli dát více. Je na čem pracovat, poučíme se,“ zalitoval kolegiálně odchovanec FCB.

V předchozím ročníku Buchta nasbíral 7+6, v konfrontaci s trápícími se Severočechy bylo zřejmé, jaký rozdíl je v kvalitě obou kádru. Konkrétně v řešení některých situací. „Začneme dobře, ale za minutu chyba, pak další, Ewerton trefí gól roku. Těžký. Říkáme si, že to po gólu ukopeme deset minut na tribunu, ale oni mají hned útok, faul, standardku a gól...“ kroutil hlavou teplický wingbek Michal Bílek.

To on, bojovník operující na opačné straně než Buchta, byl nejlepším hráčem domácích. Posílal do vápna ostré centry z hloubky i z brankové čáry, kolmicí vybídl ke skórování Jakuba Emmera.

Jenže resumé je takové, že Bílek i přes velmi dobrý individuální výkon končí s nulou bodů. Kanadských i týmových. Přitom ghanského reprezentanta Patricka Kpoza pořádně potrápil a hvězdného Brazilce až na fantastickou, těžko bránitelnou trefu zejména v prvním poločase rovněž slušně pokryl.

„Ubíjející... Ale nemyslím si, že je to o automatismech, které chybějí kvůli velké marodce. Všichni jsme připravení,“ sympaticky Bílek odmítl téma obrovských zdravotních problémů v kabině.

To Baníku se počet zraněných vyprázdnil, trenér Pavel Hapal bude mít příště s Českými Budějovicemi k dispozici kompletní kádr. Tedy i s Davidem Lischkou či Erikem Prekopem.