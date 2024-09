Saňák: Žlutá Lurvinka byla spíš pro mě. Ladra a Kušej by mohli hrát v top trojce

Netypický čas pro začátek zápasu. Bylo to nějaké téma?

„V podstatě ne. Jednou hrajete v jednu, pak ve čtyři a jindy v sedm. Spíše jde o otázku nějaké stravy. Bylo důležité se pořádně nasnídat a teď si dát oběd po utkání. Je to o tom, že víc jedete na těch energetických tyčinkách a banánech. Každopádně zajímavá zkušenost hrát v jednu hodinu odpoledne. Jsou to ale profíci, si vezměte tenisty. Ti neví, jestli budou hrát ráno nebo odpoledne.“

Lze považovat nedělní zápas za lekci z produktivity? Kromě gólů Zlatohlávka a Krobota jste si toho příliš nevypracovali.

„Myslím si, že asi ano. Viděl jsem statistiky, Boleslav měla o něco více šancí i gól z ofsajdu. Rozhodně bych ale neřekl, že jsme měli štěstí. Domácí byli lepší, ale s pokorou ten zápas vnímám tak, že jsme byli zdatným soupeřem. Na koncovce ale musíme určitě zapracovat.“

Oba útočníci dali první gól v sezoně. Bude to pro ně takové to pověstné odšpuntování?

„Kéž by. Tohle je vzkaz pro ně. Kluci, odšpuntovali jste se, tak pokračujte. U Krobota jsme věděli, že mu chceme dát více prostoru než jen patnáct minut. Upřímně říkám, že v tréninku vypadal skvěle, co se týče zakončení. Je ve formě. Potvrdil to, stejně tak Zlatohlávek za svou píli. Věřím, že to pomůže jim i týmu. Je to důležitý bod z venku.“

Lurvink dostal málo vídanou žlutou kartu v první půli za údajné zdržování. Je to třeba i tím, že přibylo v létě cizinců a vázne komunikace?

„Myslím, že to bylo tím, že jsme chtěli střídat. Vstoupil jsem do toho a pak to zarazil. On si tím pádem před rozehrávkou myslel, že budeme střídat. Je to taky možné. Určitě to ale od něj nebylo o zdržování. Vlastně jsem tu žlutou spíš dostal já.“

Jak jste spokojen s tou nově se tvořící defenzivou? Nedávali třeba Kušejovi až moc prostoru?

„Ti kluci odehráli dobrý zápas. Louis Lurvink odehrál třeba první celé utkání v české lize. Za mě kdyby Ladra a Kušej hráli v top trojce českých klubů, tak nikdo nic neřekne. Jsou to vynikající hráči. Oni měli více prostoru, protože jsme byli poměrně nepřesní. To je pro tyhle dva jako voda na mlýn. Jste roztažení, oni získají balón a hned to valí na bránu. Pocitově jsem v otázce obrany spokojený, i když jsem ještě neviděl video.“

Po hodině hry před trojím střídáním Pardubic se zdálo, že tam došlo na nějakou slovní přestřelku Kušeje s vašimi hráči. O co šlo?

„Byl to souboj u naší lavičky, kdy tam vlastně odhodil v souboji jeden náš hráč Kušeje k střídačce, což se mu nelíbilo. V prvním poločase tam boleslavský hráč udělal něco podobného. Jsou to emoce, tohle přece chcete vidět, že hráči to prožívají a touží po výhře.“