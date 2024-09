Friis po výhře na Dynamu: Ross mohl skončit hůř. Proč chyběl Preciado?

Musel přenastavit tým z první scény na „obyčejný“ ligový zápas –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ navíc na hřišti jednoznačně nejhoršího celku tabulky. Tam přece mistr nemůže ztratit, řeklo by se… Také se to nestalo, Sparta vyhrála v Českých Budějovicích poměrně v klidu 2:0, rozladilo ji jen zranění středního stopera Mathiase Rosse, jenž dostal úder do hlavy.

Jak jste hráče chystal, aby změnili nastavení?

„Mluvili jsme o tom, musím smeknout, jak rychle dokázali přepnout do ligy po skvělém výkonu proti Salcburku. Viděli jste, že nebylo těžké se zkoncentrovat na ten zápas, protože jsme do něj vstoupili velmi dobře, koncentrovaně, s velkou agresivitou a intenzitou zejména v prvních dvaceti až pětadvaceti minutách.“

Tato pasáž rozhodla?

„Byli jsme opravdu velmi silní, nenechali jsme Budějovice dohrávat druhé balony, všude jsme byli první, tudíž jsme měli daleko více ze hry. Paradoxně to opadlo kolem červené karty, kterou dostal soupeř.“

Souhlasíte s vyloučením? Ubong Ekpai zasáhl Mathiase Rosse do hlavy.

„V rámci hry nebyla situace dobře vidět, bylo obtížné ji posoudit. Ale když jsem viděl záběry, bylo to pro mě jasná červená karta. Takové zákroky se musí trestat, je jedno, jestli je uděláme my, nebo České Budějovice.“

Je dánský obránce v pořádku?

„V tuhle chvíli se cítí O.K., ale vezeme ho autem do nemocnice, kde mu udělají nějaký sken, vyšetření. Nejsem expert, to musejí posoudit lékaři. Po tom, co se mu stalo, jsem rád, mohlo to skončit hůř.“

Mimo nominaci byli Angelo Preciado s Asgerem Sörensenem. Kdy budou k dispozici?

„Angelo je připravený, jen potřeboval trochu víc odpočinku. Bylo to moje rozhodnutí, ale nemusíte se o něj bát. Co se týká Asgera, pracuje velmi dobře, k týmu se připojí brzy, začne trénovat se spoluhráči. Náš medical team pracuje velmi dobře.“

Na hřiště se nedostali ani Lukáš Haraslín s Victorem Olatunjim. Bylo nutné zvolit širší rotaci?

„Vždycky chceme nastoupit v co nejsilnější sestavě. I dnes jsme měli velmi silnou, máme takovou šířku kádru, jakou máme. Ano, dneska byl na lavičce Šulo, Victor, ale také třeba Jakub Pešek. To je součást rotace, vzhledem k programu to tak někdy vyjde. Jsem rád, že nám rotování funguje.“

Slavia porazila Plzeň a společně s ní jste odskočeni o pět bodů. Je z ligy soutěž dvou favoritů?

„Upřímně, zaměřuju se především na nás, nic jiného mi do hlavy neskáče. Po každém zápase se soustředíme na ten další, jak ukazují výsledky, tak se nám to zatím celkem dařilo. Třeba před dvěma lety byla pasáž, kdy Sparta zaostávala o sedm bodů. Teď je to jinak, držíme se na čele, otočilo se to.“

Je těžké soustředit se jen na sebe?

„Není to nic arogantního vůči soupeřům, to vůbec ne, ale chci, aby kluci, kteří velmi tvrdě pracují, měli pocit, že jejich trenéři mají plnou koncentraci.“