Výhra venku po půl roce. Jestli chce Baník prohánět Plzeň, musí brát i jinde

Role se v tomto ročníku otočily, Ostrava je zase silnější doma. Nyní má ve Vítkovicích stoprocentní průměrný zisk 3,0 bodu, v předchozí sezoně to bylo 1,3 bodu. A venku to tehdy dělalo 1,44 bodu na utkání, zatímco nyní 1,0 bodu. A to už včetně vítězství v Teplicích, před víkendem byla statistika v kontextu ambiciózní značky ještě tristnější.

„V minulé sezoně jsme nevyhrávali doma, teď jsme zvládli zatím všechny zápasy. Každopádně je to úleva, protože vidíte, jak je liga neskutečně vyrovnaná a namačkaná. Tyto body nám dají trošku klid na práci na duel s Budějovicemi. Je to důležité,“ pochvaloval si kouč Pavel Hapal.

Netřeba chodit kolem horké kaše: body tentokrát Slezanům vyloženě daroval brankář Luděk Němeček. Místo aby si Severočeši vážili vedení 1:0, do kterého se dostali naprosto zaslouženě, přišly gólmanovy zkraty při standardních situacích. Nejdřív špatné postavení při Buchtově přímáku a pak nedůrazné chycení centru po rohu. Vypadlý míč z rukavic pohodlně do sítě doklepl Karel Pojezný. A oslavil tak jednoduchý premiérový gól v nejvyšší soutěži.

Němeček se mezi třemi tyčemi objevil ve čtvrtém kole, úvodní tři odchytal Richard Ludha. Do ligy se vrátil po roce a půl, ale kromě výhry 2:1 nad Libercem je stejně neúspěšný jako slovenský předchůdce.

„Vidíme jenom gólmana, ale hráči udělali stejné hrubé chyby, když neproměnili vyložené šance,“ nechtěl trenér Zdenko Frťala všechno hodit na Němečka „Nemyslím si, že by chybovali rozhodčí. Luďa měl míč v ruce, bohužel mu vypadl o hlavu soupeře,“ dodal férově o druhém kiksu, kdy se brankář snažil reklamovat Kpozův faul. Ghaňan přitom jen stál zády k němu, nevyvíjel žádnou aktivitu.

Tyhle dárečky FCB uklidnily. Samozřejmě je lepší, když pravidelně bodujete ve svém prostředí před tisícovkami svých příznivců. Tohle v předchozí a předminulé sezoně (tam byl domácí bodový průměr 1,39) nefungovalo, proto odcházeli fanoušci často rozladění a atmosféra na Městském stadionu houstla. Ale pokud chce mít tradiční značka na konci ročníku větší bodový zisk než naposled (49) a ráda by minimálně zopakovala čtvrtou příčku a prohnala Plzeň, je nutné sbírat i jinde.

„Samozřejmě velká spokojenost se třemi body, které vezeme domů. Nicméně ten zápas nebyl pro mě klidným, ani když jsme vedli 3:1, protože jsem viděl, že jsme byli nervózní z každé situace, která hrozila gólem,“ popisoval Hapal. „Teplice byly pořád nebezpečné, hru zjednodušily, bylo tam hodně vzdušných soubojů a pořád zlobily. Daly gól na 3:2, zaplaťpánbůh ve chvíli, kdy už s tím asi nemohly nic dělat. Na jedné straně spokojenost, na druhé si myslím, že nám ublížila i ta přestávka, že jsme nechytili rytmus, jak bychom si představovali.“

Kolegu Frťalu mrzela druhá půle a taky zdravotní stav devatenáctiletého debutanta Daniela Danihela. „Má asi zlomenou nohu. Zranil se v souboji s naším gólmanem, jsou to nepochopitelné věci... Takovou situaci jsem nezažil. Buď vás to posílí, nebo zničí,“ uvedl. „Nejvíc mě mrzí, že hráči už v sobě neměli tolik vůle. Víra v naše schopnosti opadá po obdržené brance, pak máme najednou špatné mentální nastavení. Od stavu 1:3 jsem bohužel viděl odevzdaný tým.“

Ligové čekání na venkovní výhru

minulá sezona

Jablonec–Baník 2:3

Sparta-Baník 4:3

Slavia-Baník 5:0

Sparta-Baník 2:1

Plzeň-Baník 1:1

aktuální sezona