Hokejová Sparta a fotbalová Olomouc? Sigmu chce koupit miliardář Pražák

O zájmu miliardáře Karla Pražáka o Sigmu Olomouc se v posledních týdnech na Hané mluvilo, nyní je to oficiální. Moravský celek potvrdil, že obdržel nabídku k zahájení jednání o odprodeji klubu od Pražákovy investiční skupiny Kaprain. Přivedl ji majitel hokejového Prostějova Jaroslav Luňák. Výkonný výbor spolku, tedy hlavního akcionáře, v pondělí na zasedání tuto nabídku přijal a nyní bude čekat na nabídku. Do měsíce by měla na Andrův stadion přistát. Nový je v představenstvu i finanční ředitel.