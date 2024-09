Záhada Havlík: Pád střelce a hvězdy do průměru. Závist kvůli jeho platu?

Co se děje s Markem Havlíkem? Naposledy v Hradci Králové ho kouč Roman West střídal už v poločase. To se levonohému záložníkovi za předchozí éry Martina Svědíka nikdy nestalo. „Možná už to má ve Slovácku přechozené a prospěla by mu změna prostředí,“ přemítal jeho nedávný parťák Michal Kadlec. „Nepamatuju se, že by někdy střídal v poločase.“

Fakta jsou neúprosná. Poslední ligový gól ze hry zaznamenal Havlík 9. prosince 2023, kdy oslnil čtyřbrankovou show proti Bohemians (5:2). Tím zaokrouhlil počet svých podzimních zásahů na deset a uložil se ke střeleckému spánku. Dlouhému. Trvá dodnes. V mezidobí zapsal jen dvě trefy z pokutových kopů – v Karviné a v Plzni. „Tenkrát mu to sedlo ve středu s Valentou a s Trávníkem. Havlas jako desítka doplňoval útočníka, dostával se do zakončení a trefoval to. Měl dobrý pohyb i výběr místo. To tam teď není,“ všiml si Kadlec.