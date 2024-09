Kováč: Letenay zhubnul a zlepšil se. Neporazit Duklu? Bylo by to nervózní

Zápas dvou rozdílných poločasů sehrál Liberec na půdě nováčka z Dukly, kde vyhrál v 10. kole Chance Ligy 4:1. Čtyři góly Slovan nasypal až po pauze a z Julisky odváží zasloužené tři body. I když domácí kousali, přesto Liberec roli favorita zvládl. Postaral se o to hlavně slovenský útočník Lukáš Letenay dvěma góly. Jednalo se tak o zlaté střídání Radoslava Kováče. „Letenay se ukázal jako hladový a pracovitý hráč. My víme, že je fantastický na tréninku, shodil sedm kilo. Druhý poločas byl diametrálně rozdílný ve všem,“ liboval si nakonec trenér hostů.

Zápas dvou různých poločasu, souhlasíte?

„První poločas jsme neměli vůbec nic. Propadli jsme v organizaci. Dostali jsme laciný gól, což se opakuje. Pokud máme v týmu takový potenciál a kvalitu, tak je to vždy o celkovém nastavení a chtíči, které jsme tam vůbec neměli. Jsem rád za reakci. Udělali jsme změnu a Letenay se ukázal jako hladový a pracovitý hráč. Víme, že je fantastický na tréninku, shodil sedm kilo. Druhý poločas byl diametrálně rozdílný ve všem.“

Říkáte, že Letenay zhubnul sedm kilo. Šlo o jeho vlastní iniciativu, nebo dostal příkaz?

„Kondiční trenér s ním hodně pracuje. Pořád se ptá, co má změnit, protože intenzita první české a druhé slovenské ligy je hodně jiná. Přišel a zranil se. Hodně i našich fanoušků se ptalo, proč tam dáváme Letenaye. My ale viděli, jak skvělý charakter má. Pracuje na sobě. Najednou je mrštný, zlepšil hru v boxu i prostorové vnímání.“

Přihlásil se dvěma góly o základní sestavu?

„Řekl si o daleko větší minutáž. Nechci se teď bavit o základu, ale promluvil hlasitě.“

Proč jste se rozhodl vystřídat Nyarka? Byl v první půli docela vidět.

„Chtěli jsme tam dostat hráče, který je v boxu ještě více na centru. Za mě Nyarko pozdě reagoval. Tam jsem viděl velké nedostatky, kdy pozdě reagoval v nábězích. Rozhodli jsme se proto pro změnu. Nakonec to dobře dopadlo. Nyarko i Letenay mají obrovský potenciál. To samé Višinský. Herně jsme s ním moc spokojení, ale neměl body. Jsou stále mladí a tlak je na ně velký. Musí se s nimi dobře pracovat a trochu jim v tomhle ulehčit.“

Jak moc jsou tři body důležité před derby s Jabloncem?

„Bylo by to hodně nervózní, kdybychom tady nevyhráli. Byť jsme prohrávali, zůstali jsme trpěliví. Hodně se o tom bavíme s vedením i s klukama. I v Karviné jsme měli pasáže, kdy jsme hráli fantasticky. V Plzni jsme měli obrovskou šanci v nastavení. Start do sezony prostě není ideální. Vím, že se o nás hodně mluví a jsme pod drobnohledem, ale říkám klukům pořád, že pokud chtějí udělat nějakou kariéru, musí zvládat tlak. Teď si odpočineme a jdeme na Jablonec. Je tam kouč, který byl dříve v Liberci. Spousta příběhů a důležité utkání pro celý region.“

Čím si vysvětlujete vlažný start vašich hráčů?

„Apelovali jsme na to, že na začátku musíme být koncentrovaní. Máme hodně kreativních hráčů, ale musíme taky ukázat důraz. Dvakrát jsme propadli a prohráváme po pár sekundách. Potřebujeme v boxu více organizace.“

V prvních deseti kolech jste udrželi čisté konto jen jedinkrát. Jak to zlepšit?

„Máme mladší obranu. Musíme na tom dál pracovat. Nabírání hráčů bylo v přípravě lepší. Je fakt, že tam byly i smolné góly. Slavia nebo Karviná vám to trefí do víka. Souhlasím ale, že se pro to dalo udělat určitě víc. Musíme zlepšit takový ten chtíč gól nedostat. My jsme třikrát doma vedli a třikrát remizovali.“